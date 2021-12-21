СПЧ предложил запретить выстраивание «цифрового портрета» человека
Совет по правам человека (СПЧ) предложил запретить присвоение человеку единого цифрового идентификатора. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «Концепцию обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ», которую разработала рабочая группа при СПЧ.
В частности, документ предлагает защитить россиян от «цифровой дискриминации, социальных рейтингов и зависимости от цифровой среды». Для этого необходимо ввести мораторий «на формирование и использование интегральных баз данных о гражданах, создаваемых путем объединения баз персональных данных, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой», следует из документа.
Речь идёт о так называемом «цифровом портрете» человека, рабочая группа предлагает запретить его создание и использование полученных данных в коммерческих или иных целях или для дискриминации.
1 февраля этого года президент России Владимир Путин поручил правительству и СПЧ разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека в цифровом пространстве. Концепция должна включать в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан Российской Федерации и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены».