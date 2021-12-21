СПЧ предложил запретить выстраивание «цифрового портрета» человека

В частности, документ предлагает защитить россиян от «цифровой дискриминации, социальных рейтингов и зависимости от цифровой среды». Для этого необходимо ввести мораторий «на формирование и использование интегральных баз данных о гражданах, создаваемых путем объединения баз персональных данных, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой», следует из документа.