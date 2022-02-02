Более 80% проверок РКН выявили нарушения при обработке персональных данных
Роскомнадзор в 2021 г. провел более 3900 проверок операторов персональных данных (ПД), из них свыше 80% выявили нарушения при их обработке. Об этом говорится в пресс-релизе РКН, опубликованном 2 февраля.
Среди обнаруженных нарушений были отсутствие ответственного за обработку персональных данных и правовых оснований для обработки ПД, а также недостаточный внутренний контроль и необходимые меры безопасности ПД.
«Результатом неисполнения операторами баз данных требований действующего законодательства в сфере персональных данных являются регулярные утечки ПД граждан. Граждане, чьи ПД оказываются в свободном доступе, всё чаще получают навязчивые рекламные сообщения и звонки, становятся жертвами телефонных мошенников», — говорится в сообщении. Всего за 2021 г. регулятор зафиксировал 3,7 млн подобных звонков.
В прошлом году в Роскомнадзор поступило более 38 000 жалоб на неправомерную обработку их персональных данных. Чаще всего пользователи жаловались на действия владельцев интернет-сайтов (в том числе соцсетей), кредитных организаций, организаций ЖКХ и коллекторских агентств. В РКН объяснили это тем, что такие организации обрабатывают персональные данные значительного числа граждан в связи с их обязательствами, в том числе финансового характера. На основании судебных решений в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных были внесены 93 ресурса. Также было составлено более 220 административных протоколов.
По оценке Роскомнадзора, обработкой персональных данных граждан на территории России занимаются свыше 6 млн организаций и ИП, а общее количество баз ПД, с которыми работают они работают, превышает 3 млн. «Фактически, по оценкам экспертов, о каждом гражданине РФ, в зависимости от его активности в сети интернет, содержатся записи в среднем от 10 до 100 и более базах данных. В общей сложности это почти 13 млрд записей с персональными данными наших граждан», — отметили в РКН.
Для помощи в защите интересов в судах (в том числе жертвам мошенников) при участии ведомства в сентябре 2021 г. был создан Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Филиалы центра работают в Москве, Северо-Западном, Сибирском и Приволжском федеральных округах, с момента открытия в него обратились более 450 человек из различных регионов страны.