Более 80% проверок РКН выявили нарушения при обработке персональных данных

В прошлом году в Роскомнадзор поступило более 38 000 жалоб на неправомерную обработку их персональных данных. Чаще всего пользователи жаловались на действия владельцев интернет-сайтов (в том числе соцсетей), кредитных организаций, организаций ЖКХ и коллекторских агентств. В РКН объяснили это тем, что такие организации обрабатывают персональные данные значительного числа граждан в связи с их обязательствами, в том числе финансового характера. На основании судебных решений в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных были внесены 93 ресурса. Также было составлено более 220 административных протоколов.