Обезличенные данные приравняют к персональным

Для бизнеса приравнивание обезличенных данных к персональным означает возникновение новых оснований для привлечения его к ответственности в связи с нарушением законодательства, регулирующего правоотношения в области их сбора, хранения, обработки и распространения, предупреждает Федюкин: «Формально это значит, что любая попытка использования обезличенных данных, т. е. массива, содержащего в себе сведения о множестве субъектов, в случае если хотя бы один из них не дал разрешения на использования их для какой-то совершенно конкретной цели или отозвал свое разрешение, может привести к нарушению закона и штрафным санкциям». Все это максимально утяжелит работу большинства компаний, работа которых так или иначе связана с большими данными, а также государственных учреждений, заключает Федюкин.