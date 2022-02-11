Apple обновит работу трекера AirTag после сообщений о слежке за пользователями
Apple выпустит обновление для смарт-трекеров AirTag после того, как до компании дошла информация о случаях несанкционированного отслеживания пользователей с помощью устройства. Об этом говорится в пресс-релизе Apple.
«Мы узнали, что пользователи могут получать предупреждения о нежелательном отслеживании в нормальных ситуациях — например, когда они одолжили ключи с AirTag у друзей или когда в автомобиле лежат наушники AirPods, оставленные кем-то из домочадцев. Нам также стало известно о злоумышленниках, которые пытаются использовать AirTag во вредоносных или преступных целях», -- рассказали в компании.
Новые меры будут включать в себя новые предупреждения о конфиденциальности при настройке AirTag. При первой настройке радиометки пользователь увидит сообщение о том, что оно предназначено для отслеживания имущества его владельца, а слежка за другими людьми без их согласия является преступлением во многих странах.
Компания пообещала исправить неточность в уведомлениях о присутствии рядом с пользователем наушников AirPods. В таких оповещениях говорилось, что рядом «обнаружен неизвестный аксессуар», причем они не отображались, если рядом был обнаружен AirTag. Текст оповещения изменят: информацию о «неизвестном аксессуаре» уберут, вместо нее будет появляться сообщение о том, что с пользователем перемещаются AirPods.
Apple рассматривает возможность добавить и ряд других обновлений в текущем году. Например, у тех, кто получает оповещение о нежелательном отслеживании, может появиться возможность узнать точную геопозицию чужого AirTag. Среди других возможных новшеств — отображение оповещений со звуком о перемещении чужого AirTag вместе с пользователем, более ранее уведомление о том, что с пользователем может перемещаться неизвестный AirTag, усиление громкости звукового сигнала, который чужой трекер издает, когда его ищут.
AirTag представляет собой небольшой брелок со смарт-меткой, который можно прикрепить к ключам, кошельку, ноутбуку и другим предметам, чтобы отслеживать их местонахождение через приложение «Локатор». Устройство поступило в продажу в апреле 2021 г., практически сразу некоторые владельцы стали жаловаться на то, что метки использовались в противоправных целях. Так, в Канаде полиция зафиксировала несколько случаев, когда злоумышленники устанавливали устройства на чужие автомобили для того, чтобы следить за ними до тех пор, пока они не окажутся в подходящем для кражи месте.