Apple обновит работу трекера AirTag после сообщений о слежке за пользователями

AirTag представляет собой небольшой брелок со смарт-меткой, который можно прикрепить к ключам, кошельку, ноутбуку и другим предметам, чтобы отслеживать их местонахождение через приложение «Локатор». Устройство поступило в продажу в апреле 2021 г., практически сразу некоторые владельцы стали жаловаться на то, что метки использовались в противоправных целях. Так, в Канаде полиция зафиксировала несколько случаев, когда злоумышленники устанавливали устройства на чужие автомобили для того, чтобы следить за ними до тех пор, пока они не окажутся в подходящем для кражи месте.