Газета
Технологии

В России интернет вещей соединит миллиард устройств за пять лет

Ведомости

В ближайшие пять лет интернет вещей соединит между собой около миллиарда устройств. Об этом заявил руководитель Центра компетенций «Интернет вещей» ПАО «МТС» Михаил Матвеев в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме. По его словам, достижение подобных целей невозможно без сотрудничества с Китаем – одним из мировых лидеров по производству электроники. Матвеев также подчеркнул, что к 2025 г. рынок интернета вещей будет способствовать устойчивому развитию экономики и составит заметную долю ВВП.

Китайская корпорация Huawei демонстрирует успешное внедрение цифровых сервисов. Среди них – точное позиционирование, автоматическое тестирование в цифровом формате, дополненная реальность для удаленного эксперта, а также использование беспилотных дронов. Использование цифровых технологий, пояснил Матвеев, позволило уменьшить потери от простоев на 10%.

По данному направлению работают и российские компании. МТС, отмечает Матвеев, активно предлагает к использованию облачные технологии, а также планирует оказывать сервис промышленным предприятиям. Работы в этой сфере соответствуют целям, которые в 2021 г. поставило правительство России. Эксперт напомнил, что власти постановили внедрять электронику и вести разработку соответствующей аппаратуры. Также весьма важны разработка компонентной и материальной базы, резюмировал Матвеев.

Красноярский экономический форум проходит со 2 по 4 марта. Главная тема в этом году – «Сибирь: экономика будущего».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных