В России интернет вещей соединит миллиард устройств за пять лет

В ближайшие пять лет интернет вещей соединит между собой около миллиарда устройств. Об этом заявил руководитель Центра компетенций «Интернет вещей» ПАО «МТС» Михаил Матвеев в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме. По его словам, достижение подобных целей невозможно без сотрудничества с Китаем – одним из мировых лидеров по производству электроники. Матвеев также подчеркнул, что к 2025 г. рынок интернета вещей будет способствовать устойчивому развитию экономики и составит заметную долю ВВП.