В России интернет вещей соединит миллиард устройств за пять лет
В ближайшие пять лет интернет вещей соединит между собой около миллиарда устройств. Об этом заявил руководитель Центра компетенций «Интернет вещей» ПАО «МТС» Михаил Матвеев в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме. По его словам, достижение подобных целей невозможно без сотрудничества с Китаем – одним из мировых лидеров по производству электроники. Матвеев также подчеркнул, что к 2025 г. рынок интернета вещей будет способствовать устойчивому развитию экономики и составит заметную долю ВВП.
Китайская корпорация Huawei демонстрирует успешное внедрение цифровых сервисов. Среди них – точное позиционирование, автоматическое тестирование в цифровом формате, дополненная реальность для удаленного эксперта, а также использование беспилотных дронов. Использование цифровых технологий, пояснил Матвеев, позволило уменьшить потери от простоев на 10%.
По данному направлению работают и российские компании. МТС, отмечает Матвеев, активно предлагает к использованию облачные технологии, а также планирует оказывать сервис промышленным предприятиям. Работы в этой сфере соответствуют целям, которые в 2021 г. поставило правительство России. Эксперт напомнил, что власти постановили внедрять электронику и вести разработку соответствующей аппаратуры. Также весьма важны разработка компонентной и материальной базы, резюмировал Матвеев.
Красноярский экономический форум проходит со 2 по 4 марта. Главная тема в этом году – «Сибирь: экономика будущего».