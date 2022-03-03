Российские специалисты покинули Гвианский космический центр
Последние 56 российских специалистов покинули космодром Куру во Французской Гвиане, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса». Сотрудничество с европейскими партнерами было приостановлено из-за российской военной операции на территории Украины.
«Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр, в Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России», — отметили в пресс-службе. Первая группа российских специалистов-стартовиков и ракетчиков в составе 29 человек уже вернулась в Россию.
Как отмечал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, госкорпорация в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет.
Европейское космическое агентство (ЕКА) также отказалось от переговоров с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. На переговорах должны были обсуждаться санкции в отношении ракетно-космического центра «Прогресс» и головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш, а также сотрудничество.
Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане. По данным «Роскосмоса», его расположение около экватора обеспечивает 15%-ное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40%-ное — при запусках с космодрома Байконур. В октябре 2021 г. Рогозин заявил, что Россия может перенести на космодром Куру часть пусков ракет в рамках федеральной космической программы.
Россия начала военную операцию в Донбассе утром 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. Путин утверждает, что Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. США и другие западные страны осудили действия России и в ответ начали вводить массированные санкции.