«Роскосмос», вероятно, не будет запускать спутники для британской OneWeb

«Роскосмос», вероятно, не будет запускать спутники для британской OneWebПринадлежащая британскому правительству компания может вновь обанкротиться
Намеченный на 4 марта на «Байконуре» запуск ракеты «Союз-2» с 36 аппаратами системы спутникового интернета компании OneWeb может не состояться, если не будут получены гарантии, что их не станут использовать в военных целях против России. Об этом в телеинтервью каналу «Россия-24» сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Если до 21.30 4 марта мы не получим такого рода подтверждения со стороны наших партнеров, ракета будет снята со старта и спутники будут отправлены в монтажно-испытательный корпус, – сказал Рогозин в среду в эфире телеканала «Россия-24». – Мы также считаем, что реальной гарантией того, что компания OneWeb будет работать исключительно в гражданских целях, является вывод из состава акционеров британского правительства. Если этого не произойдет, никаких гарантий мы принимать не будем».
По словам члена-корреспондента Академии космонавтики Андрея Ионина, иначе гендиректор «Роскосмоса» поступить не мог. Если есть подозрения, что выполняемая им по контракту работа несет военные риски для страны, то он обязан был эти риски снять, тем более что была информация о том, что OneWeb заключила контракт с британской армией. Особенно это необходимо в ситуации, когда западные компании вводят против России ограничения в сугубо гражданских областях.