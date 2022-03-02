«Роскосмос», вероятно, не будет запускать спутники для британской OneWeb

Намеченный на 4 марта на «Байконуре» запуск ракеты «Союз-2» с 36 аппаратами системы спутникового интернета компании OneWeb может не состояться, если не будут получены гарантии, что их не станут использовать в военных целях против России. Об этом в телеинтервью каналу «Россия-24» сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Если до 21.30 4 марта мы не получим такого рода подтверждения со стороны наших партнеров, ракета будет снята со старта и спутники будут отправлены в монтажно-испытательный корпус, – сказал Рогозин в среду в эфире телеканала «Россия-24». – Мы также считаем, что реальной гарантией того, что компания OneWeb будет работать исключительно в гражданских целях, является вывод из состава акционеров британского правительства. Если этого не произойдет, никаких гарантий мы принимать не будем».