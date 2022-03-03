РКН потребовал от Telegram удалить ботов по сбору данных о российских военных

«Создатели подобных ресурсов, как правило, нацелены на сбор достоверных данных о военнослужащих и членах их семей, цинично играя на чувствах родителей и других близких людей. Собранная злоумышленниками информация о военнослужащих и членах их семей может быть использована для противоправных действий», — заявили в ведомстве.