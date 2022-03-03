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РКН потребовал от Telegram удалить ботов по сбору данных о российских военных

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Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram удалить ботов, которые собирают информацию о российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Создатели подобных ресурсов, как правило, нацелены на сбор достоверных данных о военнослужащих и членах их семей, цинично играя на чувствах родителей и других близких людей. Собранная злоумышленниками информация о военнослужащих и членах их семей может быть использована для противоправных действий», — заявили в ведомстве. 

Соответствующее требование было направлено Роскомнадзором администрации Telegram. Информация также была направлена в следственные органы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных