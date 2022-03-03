РКН потребовал от Google прекратить распространение фейков
Роскомнадзор направил компании Google письмо с требованием прекратить распространять на территории России фейковую информацию о специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.
«Рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений», — говорится в заявлении.
В ведомстве утверждают, что YouTube «массово реализует рекламные кампании» по дезинформации российской интернет-аудитории. Помимо недостоверного содержания, такая реклама не имеет возрастной маркировки, что нарушает как правила самого видеохостинга, так и действующее российское законодательство, подчеркнули в пресс-службе. «Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, в том числе с задействованием рекламных возможностей платформы», — говорится в заключении.
Ранее Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации портала «Википедия» о необходимости удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине. В заявлении говорится, что основанием для этого послужило требование Генпрокуратуры. За отказ от удаления противоправной информации по требованию Роскомнадзора юридическим лицам может грозить штраф до 4 млн руб. (ст. 13.41 КоАП РФ).
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. Путин утверждает, что Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. США и другие западные страны осудили действия России и в ответ начали вводить массированные санкции.