РКН потребовал от Google прекратить распространение фейков

В ведомстве утверждают, что YouTube «массово реализует рекламные кампании» по дезинформации российской интернет-аудитории. Помимо недостоверного содержания, такая реклама не имеет возрастной маркировки, что нарушает как правила самого видеохостинга, так и действующее российское законодательство, подчеркнули в пресс-службе. «Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, в том числе с задействованием рекламных возможностей платформы», — говорится в заключении.