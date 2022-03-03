Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за фейки про российских военных
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил в четверг поправку о введении уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, за распространение фейков о действиях российских военных, передает ТАСС.
В соответствии с поправкой предлагается дополнить УК РФ статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». За ее нарушение предполагается штраф до 1,5 млн руб. или лишения свободы на срок до трех лет. Если при этом используется служебное положение или есть «корыстные побуждения», то штраф составит до 5 млн, а срок лишения свободы — от 5 до 10 лет. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет. Авторами поправки стали председатели комитетов Госдумы по безопасности Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов.
Пискарев ранее анонсировал такие изменения в законодательство. По его словам, законопроект появился из-за «огромного количества фейков, дискредитирующих российские Вооруженные силы». Пискарев считает, что «идеологическая война по своим силам и значимости не менее разрушительна, чем война с оружием».
Адвокат Александр Мелешко напомнил, что практика наказаний за распространение фейков вводилась в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Но наказание предложено более суровое, чем за насильственные преступления, отмечает он. Сложность такой нормы в том, что в «теории должно быть доказано, что человек заведомо знал, что распространяет фейк», говорит он, а на практике любая информация в зоне боевых действий из иностранных источников может «презюмировать недостоверной».
24 февраля Роскомнадзор призвал российские средства массовой информации при освещении военного конфликта на Украине опираться на российские официальные заявления. В ведомстве подчеркнули, что «распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа на сумму до 5 млн руб.».
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. Путин утверждает, что Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. США и другие западные страны осудили действия России и в ответ начали вводить массированные санкции.