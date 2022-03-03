Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за фейки про российских военных

В соответствии с поправкой предлагается дополнить УК РФ статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». За ее нарушение предполагается штраф до 1,5 млн руб. или лишения свободы на срок до трех лет. Если при этом используется служебное положение или есть «корыстные побуждения», то штраф составит до 5 млн, а срок лишения свободы — от 5 до 10 лет. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет. Авторами поправки стали председатели комитетов Госдумы по безопасности Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов.