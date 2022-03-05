«Коммерсантъ»: в России могут легализовать пиратское ПО из-за санкций

Компании из технологического сектора начали массово уходить из России на фоне военной операции на Украине. Среди них — Microsoft, IBM, Oracle, Intel, AMD, Cisco, Autodesk и SAP. В этих условиях правительство начало разрабатывать меры поддержки российской IT-отрасли. Так, IT-компании на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Им также предоставят возможность оформить кредиты «на продолжение работы» и на новые проекты по ставке не выше 3%. Сотрудникам таких компаний будут предоставлять льготную ипотеку, сообщил Мишустин. Кроме того, до достижения 27 лет они получат отсрочку от призыва в армию на все время работы.