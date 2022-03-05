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Технологии

«Коммерсантъ»: в России могут легализовать пиратское ПО из-за санкций

Ведомости

В России обсуждается отмена уголовной и административной ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления».

Речь идет о пиратском ПО из стран, которые ввели санкции в ответ на военную операцию на Украине, отмечает газета. Кроме того, предлагается задействовать механизм принудительного лицензирования в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. На них может быть распространено действие ст. 1360 ГК РФ, согласно которой правительство имеет право принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя «в случае крайней необходимости», в том числе связанной с «обеспечением обороны и безопасности государства».

«В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО», — сообщили в Минцифры. Там добавили, что освобождение от ответственности за использование софта предлагается обсуждать только по тем продуктам, которые не имеют российских аналогов.

Компании из технологического сектора начали массово уходить из России на фоне военной операции на Украине. Среди них — Microsoft, IBM, Oracle, Intel, AMD, Cisco, Autodesk и SAP. В этих условиях правительство начало разрабатывать меры поддержки российской IT-отрасли. Так, IT-компании на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Им также предоставят возможность оформить кредиты «на продолжение работы» и на новые проекты по ставке не выше 3%. Сотрудникам таких компаний будут предоставлять льготную ипотеку, сообщил Мишустин. Кроме того, до достижения 27 лет они получат отсрочку от призыва в армию на все время работы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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