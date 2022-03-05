«Коммерсантъ»: в России могут легализовать пиратское ПО из-за санкций
В России обсуждается отмена уголовной и административной ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления».
Речь идет о пиратском ПО из стран, которые ввели санкции в ответ на военную операцию на Украине, отмечает газета. Кроме того, предлагается задействовать механизм принудительного лицензирования в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. На них может быть распространено действие ст. 1360 ГК РФ, согласно которой правительство имеет право принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя «в случае крайней необходимости», в том числе связанной с «обеспечением обороны и безопасности государства».
«В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО», — сообщили в Минцифры. Там добавили, что освобождение от ответственности за использование софта предлагается обсуждать только по тем продуктам, которые не имеют российских аналогов.
Компании из технологического сектора начали массово уходить из России на фоне военной операции на Украине. Среди них — Microsoft, IBM, Oracle, Intel, AMD, Cisco, Autodesk и SAP. В этих условиях правительство начало разрабатывать меры поддержки российской IT-отрасли. Так, IT-компании на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Им также предоставят возможность оформить кредиты «на продолжение работы» и на новые проекты по ставке не выше 3%. Сотрудникам таких компаний будут предоставлять льготную ипотеку, сообщил Мишустин. Кроме того, до достижения 27 лет они получат отсрочку от призыва в армию на все время работы.