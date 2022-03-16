Мессенджер Slack начал отключать пользователей из России на фоне санкций
Корпоративный мессенджер Slack начал закрывать доступ для некоторых клиентов в России в связи с международными санкциями и политикой материнской компании Salesforce. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на заявление компании.
«Slack должен принять меры для соблюдения санкционных норм США и других стран, где мы работаем, включая приостановку действия учетных записей в некоторых случаях без предварительного уведомления в соответствии с законом», — сказали в компании.
Отмечается, что в основном от сервиса отключают компании, которые находятся под прямыми санкциями. При этом их данные Slack не удаляет, однако временно не могут получить к ним доступ — по крайней мере, до тех пор, пока не будут сняты ограничения.
Российские пользователи начали сообщать об удалении некоторых рабочих пространств в Slack еще на прошлой неделе. С 12 марта в App Store и Play Store появилось около 60 отзывов об удалении рабочих пространств в Slack, сообщало издание vc.ru.
Многие пользователи, оставившие отзывы, сообщали, что у них была оплачена платная версия на год вперед. В некоторых отзывах было указано, что в пространствах работало до 2000 человек. В частности, информацию об отключении от Slack подтвердили в пресс-службе «Сбера». Там заявили, что рабочими пространствами в Slack пользовались менее 5% команд разработчиков. После отключения они перешли на альтернативные продукты.
Американская Salesforce, купившая мессенджер за $27,7 млрд в прошлом году, 7 марта опубликовала заявление в связи с военной операцией России на Украине. В Salesforce отметили, что ведут бизнес в России только через реселлеров и другие каналы. «У нас очень мало клиентов в России, и мы начали прекращать эти отношения на прошлой неделе», — говорилось в заявлении. Руководство компании также выразило солидарность с украинским народом и объявило, что пожертвует $2 млн некоммерческим организациям, оказывающим помощь людям на Украине и вынужденным переселенцам.