Мессенджер Slack начал отключать пользователей из России на фоне санкций

Американская Salesforce, купившая мессенджер за $27,7 млрд в прошлом году, 7 марта опубликовала заявление в связи с военной операцией России на Украине. В Salesforce отметили, что ведут бизнес в России только через реселлеров и другие каналы. «У нас очень мало клиентов в России, и мы начали прекращать эти отношения на прошлой неделе», — говорилось в заявлении. Руководство компании также выразило солидарность с украинским народом и объявило, что пожертвует $2 млн некоммерческим организациям, оказывающим помощь людям на Украине и вынужденным переселенцам.