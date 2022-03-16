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Технологии

Мессенджер Slack начал отключать пользователей из России на фоне санкций

Ведомости

Корпоративный мессенджер Slack начал закрывать доступ для некоторых клиентов в России в связи с международными санкциями и политикой материнской компании Salesforce. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на заявление компании.

«Slack должен принять меры для соблюдения санкционных норм США и других стран, где мы работаем, включая приостановку действия учетных записей в некоторых случаях без предварительного уведомления в соответствии с законом», — сказали в компании.

Отмечается, что в основном от сервиса отключают компании, которые находятся под прямыми санкциями. При этом их данные Slack не удаляет, однако временно не могут получить к ним доступ — по крайней мере, до тех пор, пока не будут сняты ограничения.

Российские пользователи начали сообщать об удалении некоторых рабочих пространств в Slack еще на прошлой неделе. С 12 марта в App Store и Play Store появилось около 60 отзывов об удалении рабочих пространств в Slack, сообщало издание vc.ru.

Многие пользователи, оставившие отзывы, сообщали, что у них была оплачена платная версия на год вперед. В некоторых отзывах было указано, что в пространствах работало до 2000 человек. В частности, информацию об отключении от Slack подтвердили в пресс-службе «Сбера». Там заявили, что рабочими пространствами в Slack пользовались менее 5% команд разработчиков. После отключения они перешли на альтернативные продукты.

Американская Salesforce, купившая мессенджер за $27,7 млрд в прошлом году, 7 марта опубликовала заявление в связи с военной операцией России на Украине. В Salesforce отметили, что ведут бизнес в России только через реселлеров и другие каналы. «У нас очень мало клиентов в России, и мы начали прекращать эти отношения на прошлой неделе», — говорилось в заявлении. Руководство компании также выразило солидарность с украинским народом и объявило, что пожертвует $2 млн некоммерческим организациям, оказывающим помощь людям на Украине и вынужденным переселенцам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных