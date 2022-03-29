В Роскомнадзоре потребовали проверить качество блокировки запрещенных сайтов
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, находится в ведомстве Роскомнадзора) потребовал от операторов связи до 31 марта проверить блокировку сайтов в интернете вместе с представителями технического управления Роскомнадзора, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ГРЧЦ от 22 марта. Блокировку каких именно ресурсов нужно проверить, в документе не уточняется.
В «Ростелекоме» изданию подтвердили получение письма и проведение проверки. В МТС, «Вымпелкоме», «Мегафоне», «Эр-Телекоме» и Tele2 отказались от комментариев, а в Роскомнадзоре не ответили на запрос издания.
С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор заблокировал доступ к более 30 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими и заблокированы).
Ранее в ведомстве сообщили, что для блокировки используют технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливаются на сетях операторов по закону «о суверенном рунете».
По словам собеседника издания в одном из операторов связи, Роскомнадзор проверяет, насколько эффективно ТСПУ блокирует соцсети. Он отметил, что создается впечатление, что проверку начали после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки. Блокировки проводятся не только через ТСПУ, но и самими операторами, добавил он. Другой собеседник издания отметил, что Роскомнадзор самостоятельно блокирует ресурсы.
Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что ТСПУ установлены не у всех операторов связи и могут работать со сбоями. В будущем ситуация может ухудшиться из-за дефицита комплектующих.