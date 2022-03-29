В Роскомнадзоре потребовали проверить качество блокировки запрещенных сайтов

По словам собеседника издания в одном из операторов связи, Роскомнадзор проверяет, насколько эффективно ТСПУ блокирует соцсети. Он отметил, что создается впечатление, что проверку начали после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки. Блокировки проводятся не только через ТСПУ, но и самими операторами, добавил он. Другой собеседник издания отметил, что Роскомнадзор самостоятельно блокирует ресурсы.