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В Роскомнадзоре потребовали проверить качество блокировки запрещенных сайтов

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Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, находится в ведомстве Роскомнадзора) потребовал от операторов связи до 31 марта проверить блокировку сайтов в интернете вместе с представителями технического управления Роскомнадзора, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ГРЧЦ от 22 марта. Блокировку каких именно ресурсов нужно проверить, в документе не уточняется.

В «Ростелекоме» изданию подтвердили получение письма и проведение проверки. В МТС, «Вымпелкоме», «Мегафоне», «Эр-Телекоме» и Tele2 отказались от комментариев, а в Роскомнадзоре не ответили на запрос издания.

С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор заблокировал доступ к более 30 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими и заблокированы).

Ранее в ведомстве сообщили, что для блокировки используют технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливаются на сетях операторов по закону «о суверенном рунете».

По словам собеседника издания в одном из операторов связи, Роскомнадзор проверяет, насколько эффективно ТСПУ блокирует соцсети. Он отметил, что создается впечатление, что проверку начали после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки. Блокировки проводятся не только через ТСПУ, но и самими операторами, добавил он. Другой собеседник издания отметил, что Роскомнадзор самостоятельно блокирует ресурсы.

Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что ТСПУ установлены не у всех операторов связи и могут работать со сбоями. В будущем ситуация может ухудшиться из-за дефицита комплектующих.

Ранее по теме: Тверской суд разрешил россиянам использовать Facebook и Instagram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных