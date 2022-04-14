Путин образовал комиссию по обеспечению суверенитета в сфере ИТ-инфраструктуры
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Комиссию возглавит заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев.
«Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ», — следует из текста документа.
Среди вопросов, которыми будет заниматься комиссия, указаны анализ эффективности работы организаций по выполнению решений Совбеза в области обеспечения технологического суверенитета страны, выявление и оценка внутренних и внешних угроз нацбезопасности в сфере информационных технологий, координация работы по решению задач обеспечения нацбезопаснсоти в сфере информационных технологий, разработка правового регулирования в области обеспечения технологического суверенитета и др.
В состав комиссии также войдут, в частности, министры внутренних дел, обороны, науки и высшего образования, промышленности и торговли, директора Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСБ, главы госкорпораций «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и др.
Путин ранее подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли на фоне западных санкций. В частности, они включают налоговые льготы и преференции для «аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций, либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий».
Кроме того, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%.