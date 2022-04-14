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Путин образовал комиссию по обеспечению суверенитета в сфере ИТ-инфраструктуры

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Комиссию возглавит заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев.

«Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ», — следует из текста документа. 

Среди вопросов, которыми будет заниматься комиссия, указаны анализ эффективности работы организаций по выполнению решений Совбеза в области обеспечения технологического суверенитета страны, выявление и оценка внутренних и внешних угроз нацбезопасности в сфере информационных технологий, координация работы по решению задач обеспечения нацбезопаснсоти в сфере информационных технологий, разработка правового регулирования в области обеспечения технологического суверенитета и др. 

В состав комиссии также войдут, в частности, министры внутренних дел, обороны, науки и высшего образования, промышленности и торговли, директора Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСБ, главы госкорпораций «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и др. 

Путин ранее подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли на фоне западных санкций. В частности, они включают налоговые льготы и преференции для «аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций, либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий».

Кроме того, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных