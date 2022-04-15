SberAutoTech начала тестировать беспилотники для перевозки пассажиров в Москве
Технологическая дочка «Сбера» — SberAutoTech — начала тестировать свои беспилотники для перевозки пассажиров в Москве. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на сообщение компании.
Пока беспилотники курсируют на проспекте Андропова возле станции метро «Технопарк» и станцией МЦК — ЗИЛ. Машины перемещаются в автономном режиме, но на водительском месте находится инженер-испытатель для контроля поездки.
Заказать такси-беспилотник можно через специальное приложение для смартфона и «умного» дисплея SberPortal. В салоне оборудован «планшет пассажира», на котором отображаются данные о поездке. «Сбер» решил сам заняться направлением беспилотников только в конце 2020 г. Беспилотники трестируется на базе Kia Ceed собственной платформы «Сбера» — ФЛИП.
Беспилотными такси в России также занимается «Яндекс». Они созданы на базе Hyundai Sonata. За год компания вывела на дороги общего пользования в России и США около 100 таких машин, часть флота предназначена для сервиса беспилотных такси в Иннополисе (Татарстан). 17 марта правительство разрешило «Яндексу» тестировать беспилотные такси в Москве. Эксплуатация беспилотных авто возможна в двух режимах: с водителем-испытателем на переднем сиденье салона и без него (тогда в случае необходимости для удаленной поддержки сможет подключиться оператор).
Ранее сегодня глава SberAutoTech Андрей Василевский рассказал в интервью «Коммерсанту», что по планам правительства к 2035 г. в крупнейших городах России треть грузовых и пассажирских перевозок будут осуществлять беспилотники и высокоавтоматизированный транспорт.