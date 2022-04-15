SberAutoTech начала тестировать беспилотники для перевозки пассажиров в Москве

Беспилотными такси в России также занимается «Яндекс». Они созданы на базе Hyundai Sonata. За год компания вывела на дороги общего пользования в России и США около 100 таких машин, часть флота предназначена для сервиса беспилотных такси в Иннополисе (Татарстан). 17 марта правительство разрешило «Яндексу» тестировать беспилотные такси в Москве. Эксплуатация беспилотных авто возможна в двух режимах: с водителем-испытателем на переднем сиденье салона и без него (тогда в случае необходимости для удаленной поддержки сможет подключиться оператор).