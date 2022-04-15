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SberAutoTech начала тестировать беспилотники для перевозки пассажиров в Москве

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Технологическая дочка «Сбера» — SberAutoTech — начала тестировать свои беспилотники для перевозки пассажиров в Москве. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на сообщение компании. 

Пока беспилотники курсируют на проспекте Андропова возле станции метро «Технопарк» и станцией МЦК — ЗИЛ. Машины перемещаются в автономном режиме, но на водительском месте находится инженер-испытатель для контроля поездки. 

Заказать такси-беспилотник можно через специальное приложение для смартфона и «умного» дисплея SberPortal. В салоне оборудован «планшет пассажира», на котором отображаются данные о поездке. «Сбер» решил сам заняться направлением беспилотников только в конце 2020 г. Беспилотники трестируется на базе Kia Ceed собственной платформы «Сбера» — ФЛИП. 

Беспилотными такси в России также занимается «Яндекс». Они созданы на базе Hyundai Sonata. За год компания вывела на дороги общего пользования в России и США около 100 таких машин, часть флота предназначена для сервиса беспилотных такси в Иннополисе (Татарстан). 17 марта правительство разрешило «Яндексу» тестировать беспилотные такси в Москве. Эксплуатация беспилотных авто возможна в двух режимах: с водителем-испытателем на переднем сиденье салона и без него (тогда в случае необходимости для удаленной поддержки сможет подключиться оператор).

Ранее сегодня глава SberAutoTech Андрей Василевский рассказал в интервью «Коммерсанту», что по планам правительства к 2035 г. в крупнейших городах России треть грузовых и пассажирских перевозок будут осуществлять беспилотники и высокоавтоматизированный транспорт. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных