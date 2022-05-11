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Минцифры начало разрабатывать единое хранилище обезличенных данных

Ведомости

Минцифры начало разрабатывать ГосДата.хаб - «национальное озеро данных», которое объединит потоки обезличенной информации государственных органов, говорится на сайте министерства. 

«ГосДата.хаб объединит обезличенные данные органов власти всех уровней и позволит формировать расширенную аналитику. В первую очередь запустим сервисы аналитики для ИТ и связи. Государство будет мотивировать бизнес предоставлять обезличенные данные по отдельным направлениям, которые критически важны для системы госуправления», — заявил глава министерства Максут Шадаев. По его словам, данные из хаба также сможет использовать бизнес для своих решений.

В Минцифры отметили, что проект систематизирует хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов, упростит подготовку отчетов для госорганов и будет автоматически формировать документы по заданным алгоритмам. Данные будут обезличиваться их поставщиком и попадать в «озеро» уже после этого. 

Сначала доступ к данным в ГосДата.хабе получат госорганы, а затем — бизнес: для этого создадут датамаркет — один из публичных контуров Национальной системы управления данными. Проект будет реализован в 2022-2024 г., а в 2023 г. его запустят в опытную эксплуатацию, отметили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных