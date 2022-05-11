Минцифры начало разрабатывать единое хранилище обезличенных данных

Сначала доступ к данным в ГосДата.хабе получат госорганы, а затем — бизнес: для этого создадут датамаркет — один из публичных контуров Национальной системы управления данными. Проект будет реализован в 2022-2024 г., а в 2023 г. его запустят в опытную эксплуатацию, отметили в пресс-службе.