Минцифры начало разрабатывать единое хранилище обезличенных данных
Минцифры начало разрабатывать ГосДата.хаб - «национальное озеро данных», которое объединит потоки обезличенной информации государственных органов, говорится на сайте министерства.
«ГосДата.хаб объединит обезличенные данные органов власти всех уровней и позволит формировать расширенную аналитику. В первую очередь запустим сервисы аналитики для ИТ и связи. Государство будет мотивировать бизнес предоставлять обезличенные данные по отдельным направлениям, которые критически важны для системы госуправления», — заявил глава министерства Максут Шадаев. По его словам, данные из хаба также сможет использовать бизнес для своих решений.
В Минцифры отметили, что проект систематизирует хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов, упростит подготовку отчетов для госорганов и будет автоматически формировать документы по заданным алгоритмам. Данные будут обезличиваться их поставщиком и попадать в «озеро» уже после этого.
Сначала доступ к данным в ГосДата.хабе получат госорганы, а затем — бизнес: для этого создадут датамаркет — один из публичных контуров Национальной системы управления данными. Проект будет реализован в 2022-2024 г., а в 2023 г. его запустят в опытную эксплуатацию, отметили в пресс-службе.