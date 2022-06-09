«Почта России» получила статус ИТ-компании
Минцифры внесло «Почту России» в реестр аккредитованных ИТ-компаний, сообщает пресс-служба оператора.
В пресс-службе «Почты России» отметили, что включение в реестр откроет для сотрудников доступ к льготам, а также станет посланием «сразу нескольким целевым аудиториям, в том числе потенциальным партнерам, особенно из сферы высоких технологий, а также будущим и нынешним сотрудникам».
В прошлом году почти четверть всех доходов – 52,8 млрд руб. – компании принесли именно ИТ-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и др. У 52 млн клиентов есть цифровые аккаунты для получения доступа к услугам «Почты», более 2,5 млн посылок в месяц от физлиц оформляют на сайте и в мобильном приложении, говорится в сообщении.
«Мы перестраиваем внутренние процессы, чтобы сократить сроки разработки и внедрения ИТ-сервисов и соответствовать запросу клиентов», – отметил генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство на три года освобождает ИТ-компании от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Организациям предоставят возможность оформить кредиты «на продолжение работы» и на новые проекты по ставке не выше 3% годовых. Сотрудникам ИТ-компаний будут предоставлять льготную ипотеку. Кроме того, такие специалисты до достижения 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на все время работы. Наконец, правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений, добавил Мишустин. Указ о мерах поддержки ИТ-отрасли и ее дальнейшего развития на фоне санкционного давления президент России Владимир Путин подписал 2 марта.