«Коммерсантъ» узнал об отказе правительства передать долю «Ростелекома» «Ростеху»
Правительство не захотело передавать принадлежащие государству 35,91% в «Ростелекоме» госкорпорации «Ростех», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве, источник, знакомый с обсуждениями, и источник на телеком-рынке. По их словам, «вопрос закрыт».
Собеседник издания на рынке рассказал, что одной из причин отказа стало опасение, что вице-премьер и член совета директоров «Ростелекома» Дмитрий Чернышенко и Минцифры могли лишиться рычагов влияния на компанию. В Минцифры отказались от комментариев, а представитель Чернышенко не ответил на запрос.
Росимущество владеет 35,91% уставного капитала «Ростелекома», 19,72% у «Телеком-инвестиций», 7,93% — у ВТБ, 3,16% — у ВЭБ.РФ, 2,21% — у «Мобитела». Интеграция с «Ростелекомом» могла усилить компетенции «Ростеха» в области разработки телекоммуникационного оборудования, рассказал один из собеседников газеты. По его словам, оператор стал бы якорным заказчиком.
В августе 2021 г. госкорпорация создала компанию «Спектр», которая должна заняться выпуском оборудования для сетей 4G, 5G и 6G. В конце 2021 г. телеком-операторы сообщили Минцифры, что предложенное им на тестирование оборудование не соответствует техническим требованиям. В марте «Ростех» предложил Минцифры обновить «дорожную карту» развития отечественного телеком-оборудования, сделав фокус на 4G вместо 5G, пишет «Коммерсантъ».
Президент Zelax Сергей Сухман отметил, что создание гипермонополий в текущей ситуации неразумно. Он пояснил, что «Ростелеком» сильно зависим от иностранного оборудования и что резкие движения в системе закупок будут разрушительными.
В апреле «Интерфакс» сообщил, что президент России Владимир Путин поручил проработать возможность передачи доли «Ростелекома» «Ростеху» по просьбе самой корпорации. В «Ростехе» тогда заявляли о необходимости сконцентрировать ресурсы на фоне санкций. Один из собеседников издания рассказал, что профильное министерство не поддержало план корпорации, однако «Ростех» хочет продвинуть эту идею через другие ведомства. В «Ростехе» и «Ростелекоме» отказались от комментариев, в Минпромторге заявили, что у них нет информации по этому вопросу.