«Коммерсантъ» узнал об отказе правительства передать долю «Ростелекома» «Ростеху»

В апреле «Интерфакс» сообщил, что президент России Владимир Путин поручил проработать возможность передачи доли «Ростелекома» «Ростеху» по просьбе самой корпорации. В «Ростехе» тогда заявляли о необходимости сконцентрировать ресурсы на фоне санкций. Один из собеседников издания рассказал, что профильное министерство не поддержало план корпорации, однако «Ростех» хочет продвинуть эту идею через другие ведомства. В «Ростехе» и «Ростелекоме» отказались от комментариев, в Минпромторге заявили, что у них нет информации по этому вопросу.