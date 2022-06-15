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Microsoft прекратил поддержку Internet Explorer

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Американская корпорация Microsoft перестала поддерживать браузер Internet Explorer (IE), передает пресс-служба компании. Программа полностью потеряет поддержку 15 июня из Windows 10 и Windows 11.

Пользователям, которые все еще работают на Internet Explorer, рекомендуется срочно синхронизировать все свои данные с Edge — в новый браузер можно перенести сохраненные пароли, избранное и другие настройки. В Edge можно работать в специальном режиме IE, который будет поддерживаться как минимум до 2029 г.

«Microsoft Edge не только быстрее, безопаснее и современнее, чем Internet Explorer, но и способен решить ключевую проблему: совместимость со старыми, устаревшими веб-сайтами и приложениями», — подчеркнул генеральный менеджер Microsoft Edge Enterprise Шон Линдерсей.

Internet Explorer – это программа-браузер, которую разрабатывала корпорация Microsoft с 1995 по 2015 г. Входила в комплект операционных систем семейства Windows вплоть до Windows 10, где её сменил Microsoft Edge. Проект по разработке Internet Explorer был основан в 1994 г. Томасом Риардоном. Последний стабильный релиз браузера, Internet Explorer 11, состоялся 8 апреля 2014 г. Его пользовательский интерфейс был адаптирован таким образом, чтобы одинаково подходить в качестве программы для настольного компьютера и приложения для Windows 8.

Microsoft объявила о планах окончательно отказаться от Internet Explorer в мае 2021 г. и поэтапно выводила из оборота устаревший браузер. С конца 2020 г. он перестал работать с Microsoft Teams, а с 17 августа 2021 г. Internet Explorer не будет соединяться с сервисами Office 365, OneDrive, Outlook и другими. Его замена, браузер Microsoft Edge, был представлен в 2015 г. В то же время Microsoft до этого обещала поддерживать IE как минимум до 2029 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных