Microsoft прекратил поддержку Internet Explorer
Пользователям, которые все еще работают на Internet Explorer, рекомендуется срочно синхронизировать все свои данные с Edge — в новый браузер можно перенести сохраненные пароли, избранное и другие настройки. В Edge можно работать в специальном режиме IE, который будет поддерживаться как минимум до 2029 г.
Internet Explorer – это программа-браузер, которую разрабатывала корпорация Microsoft с 1995 по 2015 г. Входила в комплект операционных систем семейства Windows вплоть до Windows 10, где её сменил Microsoft Edge. Проект по разработке Internet Explorer был основан в 1994 г. Томасом Риардоном. Последний стабильный релиз браузера, Internet Explorer 11, состоялся 8 апреля 2014 г. Его пользовательский интерфейс был адаптирован таким образом, чтобы одинаково подходить в качестве программы для настольного компьютера и приложения для Windows 8.
Microsoft объявила о планах окончательно отказаться от Internet Explorer в мае 2021 г. и поэтапно выводила из оборота устаревший браузер. С конца 2020 г. он перестал работать с Microsoft Teams, а с 17 августа 2021 г. Internet Explorer не будет соединяться с сервисами Office 365, OneDrive, Outlook и другими. Его замена, браузер Microsoft Edge, был представлен в 2015 г. В то же время Microsoft до этого обещала поддерживать IE как минимум до 2029 г.