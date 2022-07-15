В СДЭК проведут расследование из-за возможной утечки данных клиентов

Аналитики в беседе с изданием назвали утечку данных клиентов компании рекордной. По их словам, мошенники могут в ближайшее время проанализировать и объединить данные обеих утечек и сформировать одну из крупнейших незаконно полученных баз данных россиян. Эксперт Центра продуктов Dozor «РТК-Солар» Алексей Кубарев сообщил, что стали ли хакерские атаки причиной утечки и в этот раз, сможет показать детальное расследование. По его версии, помимо взлома извне это мог быть слив внутренним злоумышленником и некорректные настройки доступа к серверам компании из интернета.