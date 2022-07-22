В Нидерландах создали прототип поглощающего углекислый газ электромобиля
Команда студентов из Технического университета Эйндховена (Нидерланды) создала прототип электромобиля, который поглощает углекислый газ, сообщает портал New Atlas. По задумке, изобретение сможет поглотить больше СО2, чем оно произведет за свой жизненный цикл.
Создатели разработали монокок и панели кузова с использованием аддитивных технологий, чтобы сократить объем материальных отходов и производить настолько мало углекислого газа, насколько это возможно.
При отделке салона был использован переработанный пластик, окна сделаны из поликарбоната вместо стекла, который является менее вредным для окружающей среды, уточняют создатели. Кроме того, модульное освещение и электроника, а также модульная информационно-развлекательная система могут извлекаться из электрокара и использоваться в других продуктах.
Ранее Еврокомиссия утвердила план по отказу от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 г., согласно которому с этого времени в ЕС будут продаваться только те автомобили, которые не будут производить углекислый газ. Основное требование к новым машинам – работа с нулевым уровнем выбросов, то есть либо с электрическими силовыми установками вместо ДВС, либо на безуглеродных видах топлива, например водороде.
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