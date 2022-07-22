В Нидерландах создали прототип поглощающего углекислый газ электромобиля

Ранее Еврокомиссия утвердила план по отказу от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 г., согласно которому с этого времени в ЕС будут продаваться только те автомобили, которые не будут производить углекислый газ. Основное требование к новым машинам – работа с нулевым уровнем выбросов, то есть либо с электрическими силовыми установками вместо ДВС, либо на безуглеродных видах топлива, например водороде.