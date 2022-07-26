Мобильные операторы решили сократить выдачу подарочных сим-карт

Источник издания на рынке отметил, что операторы могут прямо влиять на прирост абонентской базы в зависимости от того, как она растет у конкурентов. Компании могут возобновить раздачу сим-карт в подарок в любой момент, чтобы на растить свои показатели. По его оценке, доля подарочных карт в 2021 г. составила около 10-20% от общего объема реализации.