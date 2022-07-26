Мобильные операторы решили сократить выдачу подарочных сим-карт
Собеседник издания в телекоммуникационной компании рассказал, что себестоимость сим-карт для операторов за полгода увеличилась в 2,5 раза, а также подорожала логистика. Другой собеседник отметил, что сим-карты подорожали еще в период пандемии на фоне глобального дефицита чипов.
Она пояснила, что сейчас на рынке в принципе не так много новых абонентов: это дети, которым купили собственный телефон, нерезиденты и абоненты, которые перешли от других операторов. Последние изменения на рынке, в том числе подорожание сим-карт, делают такие изменения еще актуальнее, добавила Кирсанова.
В «Мегафоне» рассказали, что уменьшили объемы раздачи клиентам сим-карт в подарок. В МТС сообщили, что отказались от экстенсивного увеличения абонентской базы и сосредоточились на лояльности клиентов и снижении их оттока. В Tele2 отказались от комментариев. Себестоимость сим-карт для операторов за полгода выросла в 2,5 раза, рассказал собеседник в телеком-компании. По словам другого собеседника в отрасли, рост цен произошел во время пандемии на фоне глобального дефицита чипов.
Источник издания на рынке отметил, что операторы могут прямо влиять на прирост абонентской базы в зависимости от того, как она растет у конкурентов. Компании могут возобновить раздачу сим-карт в подарок в любой момент, чтобы на растить свои показатели. По его оценке, доля подарочных карт в 2021 г. составила около 10-20% от общего объема реализации.
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