В Южной Корее ученые создали двух клонов биглей

В результате родились два щенка с отредактированным геномом. Отмечается, что у этих собак экспрессия гена DJ-1 была частично или полностью подавлена, то есть «выключена». Сейчас им год и 10 месяцев, никаких аномалий выявлено не было. Поскольку болезнь Паркинсона является возрастным заболеванием, исследователи продолжают наблюдать за собаками, чтобы выяснить, появится ли у них это заболевание позже.