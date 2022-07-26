В Южной Корее ученые создали двух клонов биглей
Генетики из южнокорейской биотехнологической компании ToolGen смогли создать двух щенков бигля с мутацией, которая, вероятно, связана с болезнью Паркинсона, об этом сообщает журнал BMC Technology. Уточняется, что собаки были созданы из клонированных клеток кожи, измененных путем редактирования генов.
Технология клонирования собак, в основе которой лежит перенос ядер соматических клеток, может быть использована для исправления патогенных мутаций у чистокровных породистых собак, которые из-за многолетнего скрещивания с близкородственными питомцами часто страдают от генетических заболеваний. Также генная инженерия позволяет быстрее, чем селекция, выводить породы собак с необходимыми свойствами.
Уточняется, что для этого потребовалось использовать «отредактированные» клетки кожи, в которых был изменен ген DJ-1, связанный с такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона. После этого клетки были помещены рядом с яйцеклетками с удаленным ДНК и соединены вместе с помощью коротких электрических импульсов. Всего было создано 68 эмбрионов, которые имплантировали шести самкам.
В результате родились два щенка с отредактированным геномом. Отмечается, что у этих собак экспрессия гена DJ-1 была частично или полностью подавлена, то есть «выключена». Сейчас им год и 10 месяцев, никаких аномалий выявлено не было. Поскольку болезнь Паркинсона является возрастным заболеванием, исследователи продолжают наблюдать за собаками, чтобы выяснить, появится ли у них это заболевание позже.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.