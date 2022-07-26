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В Южной Корее ученые создали двух клонов биглей

Ведомости

Генетики из южнокорейской биотехнологической компании ToolGen смогли создать двух щенков бигля с мутацией, которая, вероятно, связана с болезнью Паркинсона, об этом сообщает журнал BMC Technology. Уточняется, что собаки были созданы из клонированных клеток кожи, измененных путем редактирования генов.

Технология клонирования собак, в основе которой лежит перенос ядер соматических клеток, может быть использована для исправления патогенных мутаций у чистокровных породистых собак, которые из-за многолетнего скрещивания с близкородственными питомцами часто страдают от генетических заболеваний. Также генная инженерия позволяет быстрее, чем селекция, выводить породы собак с необходимыми свойствами.

Уточняется, что для этого потребовалось использовать «отредактированные» клетки кожи, в которых был изменен ген DJ-1, связанный с такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона. После этого клетки были помещены рядом с яйцеклетками с удаленным ДНК и соединены вместе с помощью коротких электрических импульсов. Всего было создано 68 эмбрионов, которые имплантировали шести самкам. 

В результате родились два щенка с отредактированным геномом. Отмечается, что у этих собак экспрессия гена DJ-1 была частично или полностью подавлена, то есть «выключена». Сейчас им год и 10 месяцев, никаких аномалий выявлено не было. Поскольку болезнь Паркинсона является возрастным заболеванием, исследователи продолжают наблюдать за собаками, чтобы выяснить, появится ли у них это заболевание позже. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных