ФАС выдала Apple предписание из-за навязывания iOS-разработчикам невыгодных условий
Федеральная антимонопольная служба выдавала Apple Inc. предписание в течение 60 дней прекратить нарушать закон о защите конкуренции, что проявилось в навязывании разработчикам приложений невыгодных условий договора, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы ФАС.
В ведомстве пояснили, что Apple навязывала разработчикам невыгодные условия договора, а также принуждала их к ухудшению функционала приложений. В ФАС пояснили, что в руководстве Apple есть условие, согласно которому разработчикам фактически запрещено побуждать пользователей приложений оплачивать покупки не в самом приложении. Например, разработчик приложения «ЛитРес: Читай и Слушай онлайн» не имеет права указать на странице покупки уведомление, что книгу можно купить на сайте.
В ФАС пришли к выводу, что такой запрет затрудняет разработчикам реализацию товара пользователям техники Apple за пределами iOS-приложений. Это создает невыгодные условия для разработчиков, из-за чего может появиться ограничение обращения товара на рынке.
«Поскольку Руководство обязательно к соблюдению всеми разработчиками iOS-приложений, отказ от его соблюдения в части или полностью приведет к недопуску iOS-приложения в магазин App Store со стороны Apple, наличие вышеуказанного запрета свидетельствует о навязывании со стороны Apple по отношению к разработчикам невыгодных условий договора», — подчеркнули в ФАС.
Ведомство предписало Apple исключить из руководства запрет на побуждение пользователей приложений к покупке за пределами приложения и прекратить требовать от разработчиков ухудшать функционал приложений.
В июле ведомство признало Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Компании грозит оборотный штраф, размер которого определится в ходе административного расследования. Согласно законодательству, он может составить 0,01-0,15% годовой выручки компании в России.
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