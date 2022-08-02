ФАС выдала Apple предписание из-за навязывания iOS-разработчикам невыгодных условий

В ведомстве пояснили, что Apple навязывала разработчикам невыгодные условия договора, а также принуждала их к ухудшению функционала приложений. В ФАС пояснили, что в руководстве Apple есть условие, согласно которому разработчикам фактически запрещено побуждать пользователей приложений оплачивать покупки не в самом приложении. Например, разработчик приложения «ЛитРес: Читай и Слушай онлайн» не имеет права указать на странице покупки уведомление, что книгу можно купить на сайте.