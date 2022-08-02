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ФАС выдала Apple предписание из-за навязывания iOS-разработчикам невыгодных условий

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба выдавала Apple Inc. предписание в течение 60 дней прекратить нарушать закон о защите конкуренции, что проявилось в навязывании разработчикам приложений невыгодных условий договора, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы ФАС.

В ведомстве пояснили, что Apple навязывала разработчикам невыгодные условия договора, а также принуждала их к ухудшению функционала приложений. В ФАС пояснили, что в руководстве Apple есть условие, согласно которому разработчикам фактически запрещено побуждать пользователей приложений оплачивать покупки не в самом приложении. Например, разработчик приложения «ЛитРес: Читай и Слушай онлайн» не имеет права указать на странице покупки уведомление, что книгу можно купить на сайте.

В ФАС пришли к выводу, что такой запрет затрудняет разработчикам реализацию товара пользователям техники Apple за пределами iOS-приложений. Это создает невыгодные условия для разработчиков, из-за чего может появиться ограничение обращения товара на рынке.

«Поскольку Руководство обязательно к соблюдению всеми разработчиками iOS-приложений, отказ от его соблюдения в части или полностью приведет к недопуску iOS-приложения в магазин App Store со стороны Apple, наличие вышеуказанного запрета свидетельствует о навязывании со стороны Apple по отношению к разработчикам невыгодных условий договора», — подчеркнули в ФАС.

Ведомство предписало Apple исключить из руководства запрет на побуждение пользователей приложений к покупке за пределами приложения и прекратить требовать от разработчиков ухудшать функционал приложений.

В июле ведомство признало Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Компании грозит оборотный штраф, размер которого определится в ходе административного расследования. Согласно законодательству, он может составить 0,01-0,15% годовой выручки компании в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных