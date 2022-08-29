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NASA перенесло запуск миссии Artemis 1

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Запуск к Луне миссии Artemis 1, который был запланирован в США на понедельник, отложен, следует из сообщения на сайте NASA.

«Директор по запуску остановил сегодняшнюю попытку запуска Artemis 1 примерно в 8:34 утра (15:34 мск). Ракета Space Launch System и космический корабль Orion стабильны», — следует из сообщения.

Специалисты обнаружили, что при заправке ракеты-носителя корабля Orion произошла утечка водорода. Затем они приступили к поиску причин возникших неполадок, однако оперативно разобраться с произошедшим не удалось.

Ближайшая возможная дата запуска — 2 сентября. Полет состоится только в том случае, если инженеры космического агентства смогут выявить причины утечки водорода и устранить их.

Artemis 1 — часть американской лунной программы Artemis. Корабль «Орион» должен был провести около трех недель в космосе, включая три дня на ретроградной орбите Луны. В последующей миссии Artemis 2 планируется совершить первый пилотируемый полёт «Ориона», а в миссии Artemis 3 — высадку астронавтов на Луну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных