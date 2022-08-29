NASA перенесло запуск миссии Artemis 1
Запуск к Луне миссии Artemis 1, который был запланирован в США на понедельник, отложен, следует из сообщения на сайте NASA.
«Директор по запуску остановил сегодняшнюю попытку запуска Artemis 1 примерно в 8:34 утра (15:34 мск). Ракета Space Launch System и космический корабль Orion стабильны», — следует из сообщения.
Специалисты обнаружили, что при заправке ракеты-носителя корабля Orion произошла утечка водорода. Затем они приступили к поиску причин возникших неполадок, однако оперативно разобраться с произошедшим не удалось.
Ближайшая возможная дата запуска — 2 сентября. Полет состоится только в том случае, если инженеры космического агентства смогут выявить причины утечки водорода и устранить их.
Artemis 1 — часть американской лунной программы Artemis. Корабль «Орион» должен был провести около трех недель в космосе, включая три дня на ретроградной орбите Луны. В последующей миссии Artemis 2 планируется совершить первый пилотируемый полёт «Ориона», а в миссии Artemis 3 — высадку астронавтов на Луну.
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