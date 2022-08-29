NASA перенесло запуск миссии Artemis 1

Artemis 1 — часть американской лунной программы Artemis. Корабль «Орион» должен был провести около трех недель в космосе, включая три дня на ретроградной орбите Луны. В последующей миссии Artemis 2 планируется совершить первый пилотируемый полёт «Ориона», а в миссии Artemis 3 — высадку астронавтов на Луну.