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VK и «Яндекс» запустили бета-версию портала Dzen.ru

Ведомости

VK и «Яндекс» запустили бета-версию портала Dzen.ru, которая доступна для пользователей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK.

«Яндекс» и VK работают над решением технических моментов перед закрытием сделки. Сейчас портал Dzen.ru доступен в бета-версии и сохраняет привычный пользователям интерфейс. На нем представлены: контент от авторов «Дзена», поисковая строка «Яндекса», новости и погода», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что команды тестируют и прорабатывают ключевые направления. «VK представит итоговую версию портала Dzen.ru после закрытия сделки с «Яндексом», — добавили в пресс-службе.

В конце августа «Яндекс» и VK получили одобрение ФАС на проведение сделки по продаже Delivery Club. Ведомство также одобрило ходатайство VK о приобретении новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен». 

О том, как будет структурирована сделка, компании объявили 23 августа. В управление VK перейдут медийные активы — агрегатор новостей и «Дзен», а также адрес yandex.ru. Главная страница «Яндекса» переедет на домен ya.ru, который станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID», сообщали «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса». В обмен на медийные сервисы по условиям сделки «Яндекс» получит сервис доставки Delivery Club, который VK консолидирует в рамках «развода» со «Сбером» в ходе реструктуризации СП VK и банка «О2О Холдинг».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных