VK и «Яндекс» запустили бета-версию портала Dzen.ru
«Яндекс» и VK работают над решением технических моментов перед закрытием сделки. Сейчас портал Dzen.ru доступен в бета-версии и сохраняет привычный пользователям интерфейс. На нем представлены: контент от авторов «Дзена», поисковая строка «Яндекса», новости и погода», — говорится в сообщении.
В компании также отметили, что команды тестируют и прорабатывают ключевые направления. «VK представит итоговую версию портала Dzen.ru после закрытия сделки с «Яндексом», — добавили в пресс-службе.
В конце августа «Яндекс» и VK получили одобрение ФАС на проведение сделки по продаже Delivery Club. Ведомство также одобрило ходатайство VK о приобретении новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен».
О том, как будет структурирована сделка, компании объявили 23 августа. В управление VK перейдут медийные активы — агрегатор новостей и «Дзен», а также адрес yandex.ru. Главная страница «Яндекса» переедет на домен ya.ru, который станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID», сообщали «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса». В обмен на медийные сервисы по условиям сделки «Яндекс» получит сервис доставки Delivery Club, который VK консолидирует в рамках «развода» со «Сбером» в ходе реструктуризации СП VK и банка «О2О Холдинг».
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