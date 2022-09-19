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Маск заявил о доступности Starlink на всех континентах

Ведомости

Глобальная спутниковая система Starlink, управляемая SpaceX, доступна на всех континентах Земли, заявил глава SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

«Starlink теперь активна на всех континентах Земли, включая Антарктику», – написал он.

Starlink призвана обеспечить работу высокоскоростного широкополосного интернета в тех регионах планеты, где он ненадежен, дорог или недоступен.

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В настоящее время на орбите находятся более 3000 активных спутников Starlink. Накануне SpaceX вывела на орбиту еще 54 спутника, этот запуск стал шестым с начала года. Всего SpaceX планирует запустить порядка 42 000 спутников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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