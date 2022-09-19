Маск заявил о доступности Starlink на всех континентах
Глобальная спутниковая система Starlink, управляемая SpaceX, доступна на всех континентах Земли, заявил глава SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.
«Starlink теперь активна на всех континентах Земли, включая Антарктику», – написал он.
Starlink призвана обеспечить работу высокоскоростного широкополосного интернета в тех регионах планеты, где он ненадежен, дорог или недоступен.
В настоящее время на орбите находятся более 3000 активных спутников Starlink. Накануне SpaceX вывела на орбиту еще 54 спутника, этот запуск стал шестым с начала года. Всего SpaceX планирует запустить порядка 42 000 спутников.
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