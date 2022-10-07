«Сбербанк онлайн» работает со сбоями за границей из-за техработ
Некоторые пользователи «Сбербанк онлайн» за рубежом могут столкнуться с временными ограничениями при работе приложения из-за проводимых технических работ, сообщили в пресс-службе банка.
На территории России все сервисы «Сбера» работают в штатном режиме, добавили там.
Ранее в августе доступ в мобильный банк на территории России был ограничен из-за технических работ.
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