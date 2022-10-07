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«Сбербанк онлайн» работает со сбоями за границей из-за техработ

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Некоторые пользователи «Сбербанк онлайн» за рубежом могут столкнуться с временными ограничениями при работе приложения из-за проводимых технических работ, сообщили в пресс-службе банка.

«Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании "Сбербанк онлайн" из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

На территории России все сервисы «Сбера» работают в штатном режиме, добавили там.

Ранее в августе доступ в мобильный банк на территории России был ограничен из-за технических работ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных