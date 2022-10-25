Пользователи сообщили о возобновлении работы WhatsApp после сбоя
Работа WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) после двухчасового сбоя восстановлена, следует из данных сервиса Downdetector.
Пользователи сообщают, что приложение вновь работает без ошибок в России, Таиланде, Катаре, Индонезии, Финляндии, Италии, Швеции, Германии и других странах.
По состоянию на 12.08 мск количество жалоб на работу мессенджера снизилось до 401. Максимальных значений показатель достиг в 10.23 — пользователи прислали более 4500 сообщений о сбоях. Большинство из них (75%) жаловались на невозможность отправить сообщения.
Также 10 октября сбой в работе случился у мессенджера Telegram. Большая часть пользователей сообщали, что приложение перестало работать.
В начале октября создатель Telegram Павел Дуров призвал отказаться от использования WhatsApp из-за уязвимостей мессенджера. Он отметил, что из-за проблем с безопасностью приложения злоумышленники могут получить полный доступ к содержимому любого телефона, на котором оно установлено.
WhatsApp и Telegram являются наиболее популярными мессенджерами у россиян, отмечалось в апреле в исследовании ВЦИОМ. По его оценке, порядка 67% россиян ежедневно используют WhatsApp, 35% — Telegram.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса