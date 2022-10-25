Пользователи сообщили о возобновлении работы WhatsApp после сбоя

По состоянию на 12.08 мск количество жалоб на работу мессенджера снизилось до 401. Максимальных значений показатель достиг в 10.23 — пользователи прислали более 4500 сообщений о сбоях. Большинство из них (75%) жаловались на невозможность отправить сообщения.