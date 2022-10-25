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Технологии

Пользователи сообщили о возобновлении работы WhatsApp после сбоя

Ведомости

Работа WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) после двухчасового сбоя восстановлена, следует из данных сервиса Downdetector.

Пользователи сообщают, что приложение вновь работает без ошибок в России, Таиланде, Катаре, Индонезии, Финляндии, Италии, Швеции, Германии и других странах.

По состоянию на 12.08 мск количество жалоб на работу мессенджера снизилось до 401. Максимальных значений показатель достиг в 10.23 — пользователи прислали более 4500 сообщений о сбоях. Большинство из них (75%) жаловались на невозможность отправить сообщения.

Также 10 октября сбой в работе случился у мессенджера Telegram. Большая часть пользователей сообщали, что приложение перестало работать.

В начале октября создатель Telegram Павел Дуров призвал отказаться от использования WhatsApp из-за уязвимостей мессенджера. Он отметил, что из-за проблем с безопасностью приложения злоумышленники могут получить полный доступ к содержимому любого телефона, на котором оно установлено.

WhatsApp и Telegram являются наиболее популярными мессенджерами у россиян, отмечалось в апреле в исследовании ВЦИОМ. По его оценке, порядка 67% россиян ежедневно используют WhatsApp, 35% — Telegram. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных