В работе Telegram произошел сбой

Также с частыми сбоями в работе мессенджера пользователи сталкивались в феврале-марте 2022 г. Пользователи жаловались на невозможность подключиться к приложению 24 февраля. Кроме того, приложение не работало у некоторых пользователей 7 и 23 марта. Тогда о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.