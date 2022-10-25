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В работе Telegram произошел сбой

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Пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram, следует из данных детектора сбоев Brand Analytics. 

На ошибки в работе приложения указывают 82% пользователей. Больше всего сбоев фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Хабаровске. По состоянию на 13.09 мск работа приложения восстановлена.

Ранее сегодня массовый сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp. Жалобы на приложение фиксировались по всему миру. О сбоях говорили пользователи из России, США, Германии, Индии и других стран. Большинство (75%) сообщало, что в мессенджере невозможно отправить сообщения. Спустя два часа работа WhatsApp была восстановлена.

Предыдущий сбой Telegram произошел 10 октября. О проблемах в работе приложения говорили 65% пользователей.

Также с частыми сбоями в работе мессенджера пользователи сталкивались в феврале-марте 2022 г. Пользователи жаловались на невозможность подключиться к приложению 24 февраля. Кроме того, приложение не работало у некоторых пользователей 7 и 23 марта. Тогда о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных