В работе Telegram произошел сбой
Пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram, следует из данных детектора сбоев Brand Analytics.
На ошибки в работе приложения указывают 82% пользователей. Больше всего сбоев фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Хабаровске. По состоянию на 13.09 мск работа приложения восстановлена.
Ранее сегодня массовый сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp. Жалобы на приложение фиксировались по всему миру. О сбоях говорили пользователи из России, США, Германии, Индии и других стран. Большинство (75%) сообщало, что в мессенджере невозможно отправить сообщения. Спустя два часа работа WhatsApp была восстановлена.
Предыдущий сбой Telegram произошел 10 октября. О проблемах в работе приложения говорили 65% пользователей.
Также с частыми сбоями в работе мессенджера пользователи сталкивались в феврале-марте 2022 г. Пользователи жаловались на невозможность подключиться к приложению 24 февраля. Кроме того, приложение не работало у некоторых пользователей 7 и 23 марта. Тогда о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
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