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В России появится аналог сервиса Downdetector от Роскомнадзора

Ведомости

Онлайн-платформа, аналогичная сервису Downdetector, появится в России, сообщил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования «Главный радиочастотный центр» (подведомствен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев, передает ТАСС.

«У нас сейчас проходит тестирование, и в ближайшее время будет выпущен публичный портал, который будет, в частности, предоставлять услуги, аналогичные сервису Downdetector, когда люди могут зайти и пожаловаться на качество связи и доступность информационных ресурсов», — заявил Хуторцев на форуме «Спектр» в Сочи.

Сергей Хуторцев также рассказал, что в дальнейшем функционал данного портала будет расширен. По его словам, на ожидаемой онлайн-платформе появится больше бесплатных сервисов, необходимых «для оценки защищенности инфраструктуры владельцев информационных систем и операторов связи» и др.

Ранее по теме: В России появился аналог Downdetector

В июне этого года российская IT-компания Brand Analytics запустила сервис для отслеживания сбоев в работе интернет-ресурсов. Разработка призвана заменить русскоязычную версию программы Downdetector. Этот сервис показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным сервисам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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