В России появится аналог сервиса Downdetector от Роскомнадзора
Онлайн-платформа, аналогичная сервису Downdetector, появится в России, сообщил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования «Главный радиочастотный центр» (подведомствен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев, передает ТАСС.
«У нас сейчас проходит тестирование, и в ближайшее время будет выпущен публичный портал, который будет, в частности, предоставлять услуги, аналогичные сервису Downdetector, когда люди могут зайти и пожаловаться на качество связи и доступность информационных ресурсов», — заявил Хуторцев на форуме «Спектр» в Сочи.
Сергей Хуторцев также рассказал, что в дальнейшем функционал данного портала будет расширен. По его словам, на ожидаемой онлайн-платформе появится больше бесплатных сервисов, необходимых «для оценки защищенности инфраструктуры владельцев информационных систем и операторов связи» и др.
В июне этого года российская IT-компания Brand Analytics запустила сервис для отслеживания сбоев в работе интернет-ресурсов. Разработка призвана заменить русскоязычную версию программы Downdetector. Этот сервис показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным сервисам.
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