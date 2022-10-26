В России появится аналог сервиса Downdetector от Роскомнадзора

«У нас сейчас проходит тестирование, и в ближайшее время будет выпущен публичный портал, который будет, в частности, предоставлять услуги, аналогичные сервису Downdetector, когда люди могут зайти и пожаловаться на качество связи и доступность информационных ресурсов», — заявил Хуторцев на форуме «Спектр» в Сочи.