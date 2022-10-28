SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink

В настоящее время на орбите находятся более 3000 активных спутников Starlink, которая призвана обеспечить работу высокоскоростного широкополосного интернета в тех регионах планеты, где он ненадежен, дорог или недоступен. 18 сентября SpaceX вывела на орбиту еще 54 спутника. Всего SpaceX планирует запустить порядка 42 000 спутников. Ранее в сентябре Маск заявил, что Starlink доступна на всех континентах Земли.