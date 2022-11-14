«Роскосмос» планирует запустить девять аппаратов зондирования Земли в 2023 году
«Роскосмос» планирует вывести на орбиту девять спутников дистанционного зондирования Земли в 2023 г., заявил замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко, пишет «Интерфакс».
«Мы планируем в следующем году осуществить порядка девяти пусков космических аппаратов», — сообщил Заичко. По его словам, «это нарастающий итог того», что госкорпорация не смогла сделать в 2021-2022 гг. на фоне геополитической ситуации.
В 2023 г. будут запущены аппарат «Кондор-ФКА» 1, локатор «Обзор-Р»1, «Ресурс-П» 4, два аппарата «Метеор-М» 2.3-2.4, два спутника «Ионосфера» 1-2, аппарат «Электро-Л» 4 и спутник «Арктика-М» 2, пояснил Заичко. Ожидается, что в 2024 г. на орбиту выведут «Ресурс-ПМ» 1, два спутника «Ионосфера» 3-4 и «Кондор-ФКА» 2, в 2025 г. — аппарат «Ресурс-ПМ» 2.
В прошлом году «Роскосмос» вывел на орбиту 340 спутников. По итогам 2021 г. были осуществлены запуски метеорологического спутника «Арктика-М», британских спутников связи OneWeb, южнокорейского спутника дистанционного зондирования CAS500-1, российских телекоммуникационных спутников «Экспресс-АМУ3» и «Экпресс-АМУ7» и др.