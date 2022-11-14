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«Роскосмос» планирует запустить девять аппаратов зондирования Земли в 2023 году

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«Роскосмос» планирует вывести на орбиту девять спутников дистанционного зондирования Земли в 2023 г., заявил замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко, пишет «Интерфакс».

«Мы планируем в следующем году осуществить порядка девяти пусков космических аппаратов», — сообщил Заичко. По его словам, «это нарастающий итог того», что госкорпорация не смогла сделать в 2021-2022 гг. на фоне геополитической ситуации.

В 2023 г. будут запущены аппарат «Кондор-ФКА» 1, локатор «Обзор-Р»1, «Ресурс-П» 4, два аппарата «Метеор-М» 2.3-2.4, два спутника «Ионосфера» 1-2, аппарат «Электро-Л» 4 и спутник «Арктика-М» 2, пояснил Заичко. Ожидается, что в 2024 г. на орбиту выведут «Ресурс-ПМ» 1, два спутника «Ионосфера» 3-4 и «Кондор-ФКА» 2, в 2025 г. — аппарат «Ресурс-ПМ» 2.

В прошлом году «Роскосмос» вывел на орбиту 340 спутников. По итогам 2021 г. были осуществлены запуски метеорологического спутника «Арктика-М», британских спутников связи OneWeb, южнокорейского спутника дистанционного зондирования CAS500-1, российских телекоммуникационных спутников «Экспресс-АМУ3» и «Экпресс-АМУ7» и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных