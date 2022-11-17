Маск анонсировал возможность писать длинные сообщения в Twitter
В Twitter в скором времени появится возможность писать длинные посты, объявил новый владелец соцсети, американский бизнесмен Илон Маск.
«Скоро появится возможность писать длинные твиты», — написал Маск в своем аккаунте в Twitter. Сейчас сообщения пользователей соцсети ограничены 280 символами.
Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. После этого в компании произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Также бизнесмен обещал разблокировать страницы некоторых пользователей, которые стали недоступны из-за несогласия сотрудников компании с их высказываниями.
После приобретения соцсети Маск объявил, что Twitter решил повысить ежемесячную плату за подписку Twitter Blue с $4,99 до $19,99. Бизнесмен также предложил ввести плату $8 в месяц за значок верификации на платформе. Галочка дает возможность пользователям публиковать длинные видео и аудио и сократит количество рекламы вдвое.
11 ноября Twitter приостановил продажу подписки Twitter Blue из-за распространения верифицированных фейковых акканутов, выдающих себя за официальные страницы политиков и знаменитостей. Так, появилось несколько новых аккаунтов с синей галочкой, выдающих себя за политиков, знаменитостей и бренды, включая президента США Джо Байдена, после запуска продажи подписки.
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