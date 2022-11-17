Маск анонсировал возможность писать длинные сообщения в Twitter

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. После этого в компании произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Также бизнесмен обещал разблокировать страницы некоторых пользователей, которые стали недоступны из-за несогласия сотрудников компании с их высказываниями.