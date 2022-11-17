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Маск анонсировал возможность писать длинные сообщения в Twitter

Ведомости

В Twitter в скором времени появится возможность писать длинные посты, объявил новый владелец соцсети, американский бизнесмен Илон Маск.

«Скоро появится возможность писать длинные твиты», — написал Маск в своем аккаунте в Twitter. Сейчас сообщения пользователей соцсети ограничены 280 символами.

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. После этого в компании произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Также бизнесмен обещал разблокировать страницы некоторых пользователей, которые стали недоступны из-за несогласия сотрудников компании с их высказываниями.

После приобретения соцсети Маск объявил, что Twitter решил повысить ежемесячную плату за подписку Twitter Blue с $4,99 до $19,99. Бизнесмен также предложил ввести плату $8 в месяц за значок верификации на платформе. Галочка дает возможность пользователям публиковать длинные видео и аудио и сократит количество рекламы вдвое.

11 ноября Twitter приостановил продажу подписки Twitter Blue из-за распространения верифицированных фейковых акканутов, выдающих себя за официальные страницы политиков и знаменитостей. Так, появилось несколько новых аккаунтов с синей галочкой, выдающих себя за политиков, знаменитостей и бренды, включая президента США Джо Байдена, после запуска продажи подписки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных