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Технологии

Шадаев заявил о достижении Россией цифрового суверенитета

Ведомости

Россия уже достигла цифрового суверенитета, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе форума «Цифровой алмаз».

«Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе», — отметил министр (цитата по ТАСС).

По его словам, те ниши, которые занимали иностранные решения, будут замещены отечественными продуктами. Шадаев посчитал, что у российской индустрии также есть потенциал. При этом он заявил, что масштаб отъезда ИТ-специалистов неглобальный, непоправимого ущерба отрасли он не нанес.

«Мы видим, как успешно развиваются наши технологические компании, они чувствуют себя хорошо, экономика у них неплохая, поднимают зарплаты сотрудникам и мотивируют их оставаться. Здесь я с определённым оптимизмом смотрю в будущее», — добавил глава Минцифры.

После начала спецоперации было несколько волн эмиграции IT-специалистов из России. По оценке Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК), сразу после начала боевых действий страну покинуло до 70 000 работников. При этом в мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 85% уехавших айтишников вернулись в Россию.

После начала спецоперации на Украине крупнейшие западные бренды объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. С российского рынка в том числе ушли производители электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley) и другие бренды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных