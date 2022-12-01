Компания Маска планирует вживить чип в человека для использования телефона без рук

Технологический стартап Neuralink был создан в 2016 г. Долгое время он оставался самым засекреченным бизнесом Маска. Впервые о его существовании узнала газета The Wall Street Journal в 2017 г. Практически никаких подробностей не было вплоть до 2019 г., когда Маск показал фотографию крысы с мозговым имплантом. Позже, в августе 2020 г., в прямом эфире Маск продемонстрировал свинью по имени Гертруда с имплантом. Ее поставили на беговую дорожку, компьютер отслеживал положение ног, считывая нейронные сигналы, и мог распознать, когда она принюхивалась в поисках лакомства.