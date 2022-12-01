Компания Маска планирует вживить чип в человека для использования телефона без рук
Американский предприниматель, основатель SpaceX и новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что принадлежащая ему нейротехнологическая компания Neuralink планирует через полгода имплантировать первому человеку чип, что позволит ему использовать компьютер и телефон без помощи рук. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
«По словам Маска, текущие переговоры с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США прошли достаточно хорошо, чтобы компания поставила цель провести свои первые испытания на людях в течение следующих шести месяцев», — сказано в материале.
Уточняется, что Neuralink сейчас ведет работу над совершенствованием продукта, который состоит из крошечного устройства и проводов с электродами, а также над роботом, который вырезает кусок черепа человека и имплантирует устройство в мозг.
Маск пояснил, что целью этого устройства является помощь людям, которые пострадали от последствий инсульта. Благодаря устройству они смогут общаться, выражая свои мысли через компьютер.
В ходе своего выступления Маск сообщил о планах компании также создать чипы, которые можно будет имплантировать в спинной мозг человека. Благодаря этому у человека, который не может ходить, появится такая возможность, предположил предприниматель. По его словам, компания также работает над глазным имплантом, который может улучшить или восстановить зрение.
Технологический стартап Neuralink был создан в 2016 г. Долгое время он оставался самым засекреченным бизнесом Маска. Впервые о его существовании узнала газета The Wall Street Journal в 2017 г. Практически никаких подробностей не было вплоть до 2019 г., когда Маск показал фотографию крысы с мозговым имплантом. Позже, в августе 2020 г., в прямом эфире Маск продемонстрировал свинью по имени Гертруда с имплантом. Ее поставили на беговую дорожку, компьютер отслеживал положение ног, считывая нейронные сигналы, и мог распознать, когда она принюхивалась в поисках лакомства.
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