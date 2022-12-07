Газета
Технологии

«Яндекс Еда» будет использовать технологию IoT для оптимизации доставки

Ведомости

«Яндекс Еда» будет использовать технологию интернета вещей (IoT), чтобы максимально оптимизировать время доставки. С помощью Bluetooth-маячков сервис будет следить за тем, сколько времени курьер ждал заказ в ресторане, чтобы точнее прогнозировать время доставки и ускорить ее работу, сообщили в пресс-службе.

Компания тестирует работу навигационных маячков — биконов (beacon), которые представляют собой миниатюрные Bluetooth-устройства. Они за несколько секунд и с высокой точностью помогают определить время, когда курьер забрал заказ из ресторана. Эти данные позволяют прогнозировать время приготовления блюд, а курьерам помогают быстрее доставлять заказы, сообщили в компании. Устройство устанавливается рядом с окном выдачи заказов в ресторане.

С помощью биконов рестораны будут получать отчеты, где именно выдача заказов на доставку задерживается. Поскольку биконы обмениваются радиосигналами со смартфонами курьеров, когда доставщик появляется в ресторане, время прибытия автоматически отправляется на сервер. Курьерам технология позволит не задерживаться в ресторане надолго и сделает его взаимодействие с приложением проще— статус в приложении будет меняться автоматически. А пользователи «Яндекс еды» смогут увидеть более точные прогнозы приготовления заказов для каждого ресторана и будут быстрее получать заказы.

«Яндекс Еда» уже тестирует биконы на кухнях сети «Много лосося» в Москве и Санкт-Петербурге — они стали первыми, кто подключился к тестированию новой технологии, сообщил генеральный директор «Много лосося» Яков Менделеев. Вскоре маячки появятся и на некоторых предприятиях «Вкусно — и точка». По данным «Яндекс Еды», за последние полгода курьеры в среднем стали получать заказы в ресторанах в два раза быстрее.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных