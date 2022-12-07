«Яндекс Еда» будет использовать технологию IoT для оптимизации доставки

С помощью биконов рестораны будут получать отчеты, где именно выдача заказов на доставку задерживается. Поскольку биконы обмениваются радиосигналами со смартфонами курьеров, когда доставщик появляется в ресторане, время прибытия автоматически отправляется на сервер. Курьерам технология позволит не задерживаться в ресторане надолго и сделает его взаимодействие с приложением проще— статус в приложении будет меняться автоматически. А пользователи «Яндекс еды» смогут увидеть более точные прогнозы приготовления заказов для каждого ресторана и будут быстрее получать заказы.