«Яндекс Еда» будет использовать технологию IoT для оптимизации доставки
«Яндекс Еда» будет использовать технологию интернета вещей (IoT), чтобы максимально оптимизировать время доставки. С помощью Bluetooth-маячков сервис будет следить за тем, сколько времени курьер ждал заказ в ресторане, чтобы точнее прогнозировать время доставки и ускорить ее работу, сообщили в пресс-службе.
Компания тестирует работу навигационных маячков — биконов (beacon), которые представляют собой миниатюрные Bluetooth-устройства. Они за несколько секунд и с высокой точностью помогают определить время, когда курьер забрал заказ из ресторана. Эти данные позволяют прогнозировать время приготовления блюд, а курьерам помогают быстрее доставлять заказы, сообщили в компании. Устройство устанавливается рядом с окном выдачи заказов в ресторане.
С помощью биконов рестораны будут получать отчеты, где именно выдача заказов на доставку задерживается. Поскольку биконы обмениваются радиосигналами со смартфонами курьеров, когда доставщик появляется в ресторане, время прибытия автоматически отправляется на сервер. Курьерам технология позволит не задерживаться в ресторане надолго и сделает его взаимодействие с приложением проще— статус в приложении будет меняться автоматически. А пользователи «Яндекс еды» смогут увидеть более точные прогнозы приготовления заказов для каждого ресторана и будут быстрее получать заказы.
«Яндекс Еда» уже тестирует биконы на кухнях сети «Много лосося» в Москве и Санкт-Петербурге — они стали первыми, кто подключился к тестированию новой технологии, сообщил генеральный директор «Много лосося» Яков Менделеев. Вскоре маячки появятся и на некоторых предприятиях «Вкусно — и точка». По данным «Яндекс Еды», за последние полгода курьеры в среднем стали получать заказы в ресторанах в два раза быстрее.
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