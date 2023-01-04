ТАСС узнал о поступлении в ВС России первых десяти вертолетов Ка-52М
Вооруженные силы России получили первые десять модифицированных ударных вертолетов Ка-52М, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.
«Первые Ка-52М уже переданы в российские войска», – сказал он.
По информации агентства, поставки этих вертолетов продолжатся в этом году.
Ка-52М является модифицированной версией вертолета Ка-52 «Аллигатор», оснащенной усовершенствованной системой бортовой обороны, гиростабилизированной оптико-электронной системой с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, системой для более точной стрельбы из пушки, а также оборудованием для совместной работы с БПЛА и другими вертолетами.
В августе на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» Министерство обороны России подписало 29 госконтрактов с 26 предприятиями на сумму более 500 млрд, в том числе и с холдингом «Вертолеты России» (входит в ГК «Ростех») на поставку вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.