ТАСС узнал о поступлении в ВС России первых десяти вертолетов Ка-52М

В августе на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» Министерство обороны России подписало 29 госконтрактов с 26 предприятиями на сумму более 500 млрд, в том числе и с холдингом «Вертолеты России» (входит в ГК «Ростех») на поставку вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.