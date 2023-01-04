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ТАСС узнал о поступлении в ВС России первых десяти вертолетов Ка-52М

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Вооруженные силы России получили первые десять модифицированных ударных вертолетов Ка-52М, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

«Первые Ка-52М уже переданы в российские войска», – сказал он.

По информации агентства, поставки этих вертолетов продолжатся в этом году.

Ка-52М является модифицированной версией вертолета Ка-52 «Аллигатор», оснащенной усовершенствованной системой бортовой обороны, гиростабилизированной оптико-электронной системой с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, системой для более точной стрельбы из пушки, а также оборудованием для совместной работы с БПЛА и другими вертолетами.

В августе на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» Министерство обороны России подписало 29 госконтрактов с 26 предприятиями на сумму более 500 млрд, в том числе и с холдингом «Вертолеты России» (входит в ГК «Ростех») на поставку вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных