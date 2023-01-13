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«Сбер» отключит устаревшие версии мобильного приложения с 16 января

Ведомости

Устаревшие версии мобильного приложения Сбербанка прекратят функционировать с 16 января. Об этом банк предупредил своих некоторых клиентов, передают «РИА Новости».

«Ваше приложение "Сбербанк онлайн" перестает работать 16 января 2023 г. Вы можете использовать веб-версию или обновить приложение в офисе», — говорится в сообщении кредитной организации.

Данную информацию подтвердили в самом «Сбере», пишет агентство. В банке отметили, что изменения коснутся небольшого числа пользователей. Сообщения о том, что необходимо обновить приложение, были адресованы клиентам «с самыми устаревшими версиями», заявили в банке. Там также добавили, что «Сбер» предупреждал таких пользователей не один раз.

У владельцев устройств Android есть возможность обновить приложение на сайте банка или в RuStore, а владельцем с IOS необходимо обратиться в офис Сбербанка. В кредитной организации напомнили, что всем клиентам доступна веб-версия «Сбербанк онлайн».

Ранее представитель Сбербанка сообщил «Ведомостям», что кредитная организация разработала собственное ПО для установки банковского приложения на iPhone. Такая услуга оказывается почти в 5000 офисов банка во всех регионах страны и полностью бесплатна для клиентов, уточнил он. Однако «Ведомости» убедились, что банк устанавливает не «Сбербанк онлайн», а его клон – СБОЛ, который дважды был заблокирован в App Store.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных