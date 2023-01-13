«Сбер» отключит устаревшие версии мобильного приложения с 16 января
Устаревшие версии мобильного приложения Сбербанка прекратят функционировать с 16 января. Об этом банк предупредил своих некоторых клиентов, передают «РИА Новости».
«Ваше приложение "Сбербанк онлайн" перестает работать 16 января 2023 г. Вы можете использовать веб-версию или обновить приложение в офисе», — говорится в сообщении кредитной организации.
Данную информацию подтвердили в самом «Сбере», пишет агентство. В банке отметили, что изменения коснутся небольшого числа пользователей. Сообщения о том, что необходимо обновить приложение, были адресованы клиентам «с самыми устаревшими версиями», заявили в банке. Там также добавили, что «Сбер» предупреждал таких пользователей не один раз.
У владельцев устройств Android есть возможность обновить приложение на сайте банка или в RuStore, а владельцем с IOS необходимо обратиться в офис Сбербанка. В кредитной организации напомнили, что всем клиентам доступна веб-версия «Сбербанк онлайн».
Ранее представитель Сбербанка сообщил «Ведомостям», что кредитная организация разработала собственное ПО для установки банковского приложения на iPhone. Такая услуга оказывается почти в 5000 офисов банка во всех регионах страны и полностью бесплатна для клиентов, уточнил он. Однако «Ведомости» убедились, что банк устанавливает не «Сбербанк онлайн», а его клон – СБОЛ, который дважды был заблокирован в App Store.