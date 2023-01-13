«Сбер» отключит устаревшие версии мобильного приложения с 16 января

Ранее представитель Сбербанка сообщил «Ведомостям», что кредитная организация разработала собственное ПО для установки банковского приложения на iPhone. Такая услуга оказывается почти в 5000 офисов банка во всех регионах страны и полностью бесплатна для клиентов, уточнил он. Однако «Ведомости» убедились, что банк устанавливает не «Сбербанк онлайн», а его клон – СБОЛ, который дважды был заблокирован в App Store.