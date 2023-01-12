«Сбер» разработал софт для установки приложения СБОЛ на iPhone

«Сбер» разработал софт для установки приложения СБОЛ на iPhoneНо для его установки придется давать доступ к устройству через компьютер сотрудника банка
«Сбер» разработал собственное ПО для установки банковского приложения на iPhone, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Однако банк устанавливает не «Сбербанк онлайн», а его клон – СБОЛ, который дважды был заблокирован в App Store, убедились «Ведомости».
«Установка приложения для доступа к сервисам «Сбера» производится с использованием технологии собственной разработки», – сказал представитель банка. Услуга оказывается почти в 5000 офисов банка во всех регионах страны и полностью бесплатна для клиентов, уточнил он.
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