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«Ильюшин» намерен создать линейку сверхтяжелых транспортных самолетов

Ведомости

Входящий в ОАК «Ростеха» «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» планирует начать разработку сверхтяжелых транспортных самолетов, говорится в сообщении на сайте ОАК по случаю 90-летия предприятия.

«Перспективы "Ильюшина" связаны с развитием линейки тяжелых и сверхтяжелых транспортных самолетов. Коллектив ОКБ обновляется, внедряет новые методы проектирования, новые технологии, привлекает талантливых инженеров и конструкторов, работает над перспективными проектами», – приводятся в сообщении слова управляющего директора предприятия Сергея Яркового.

Основными проектами конструкторского бюро «Ильюшина» сейчас являются тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, топливозаправщик Ил-78М-90А, а в сфере гражданской авиации — широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96-300, Ил-96-400М и региональный Ил-114-300, добавили там. Всего за 90 лет существования предприятия было разработано более 200, а создано – свыше 120 типов самолетов разных модификаций.

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После начала СВО России на Украине ЕC, Великобритания и США ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники и комплектующих. Под него подпали самолеты Boeing и Airbus, составляющие основу авиапарка России. Было запрещено страхование и техобслуживание ВС, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные ВС.

В качестве ответа на сложившуюся ситуацию правительство РФ в июне 2022 г. утвердило новую программу развития авиаотрасли. Она предусматривает поставку 1036 воздушных судов для нужд гражданской авиации до 2030 г. Из них 142 SSJ New («импортозамещенная» версия SSJ) и 270 самолетов МС-21-310.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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