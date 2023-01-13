«Ильюшин» намерен создать линейку сверхтяжелых транспортных самолетов

После начала СВО России на Украине ЕC, Великобритания и США ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники и комплектующих. Под него подпали самолеты Boeing и Airbus, составляющие основу авиапарка России. Было запрещено страхование и техобслуживание ВС, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные ВС.