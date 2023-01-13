«Ильюшин» намерен создать линейку сверхтяжелых транспортных самолетов
«Перспективы "Ильюшина" связаны с развитием линейки тяжелых и сверхтяжелых транспортных самолетов. Коллектив ОКБ обновляется, внедряет новые методы проектирования, новые технологии, привлекает талантливых инженеров и конструкторов, работает над перспективными проектами», – приводятся в сообщении слова управляющего директора предприятия Сергея Яркового.
Основными проектами конструкторского бюро «Ильюшина» сейчас являются тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, топливозаправщик Ил-78М-90А, а в сфере гражданской авиации — широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96-300, Ил-96-400М и региональный Ил-114-300, добавили там. Всего за 90 лет существования предприятия было разработано более 200, а создано – свыше 120 типов самолетов разных модификаций.
После начала СВО России на Украине ЕC, Великобритания и США ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники и комплектующих. Под него подпали самолеты Boeing и Airbus, составляющие основу авиапарка России. Было запрещено страхование и техобслуживание ВС, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные ВС.
В качестве ответа на сложившуюся ситуацию правительство РФ в июне 2022 г. утвердило новую программу развития авиаотрасли. Она предусматривает поставку 1036 воздушных судов для нужд гражданской авиации до 2030 г. Из них 142 SSJ New («импортозамещенная» версия SSJ) и 270 самолетов МС-21-310.