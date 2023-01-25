«Яндекс» запустил сервис расшифровки архивных документов нейросетью

С помощью технологии пользователи могут найти в базе сервиса нужный документ с упоминанием фамилии, населенного пункта и др. Поиск текстов доступен по каталогу или через строку поиска, также есть фильтры по годам, архивам, фондам и описям. Расшифрованный нейросетью документ отображается справа от оригинала, при наведении курсора на нужный фрагмент, он сразу подсветится на цифровой копии текста, пояснили в пресс-службе.