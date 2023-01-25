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«Яндекс» запустил сервис расшифровки архивных документов нейросетью

Ведомости

«Яндекс» запустил сервис «Поиск по архивам», в котором собраны более 2,5 млн страниц исторических рукописных документов с текстовой расшифровкой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рукописные дореволюционные документы расшифровывает нейросеть. Отмечается, что специалисты обучали ее на массиве данных из сотен тысяч рукописных строк реальных текстов XVIII-XIX вв. из Главархива Москвы, а также десятков миллионов сгенерированных примеров. Перед этим они сами разметили и расшифровали исторические материалы .

С помощью технологии пользователи могут найти в базе сервиса нужный документ с упоминанием фамилии, населенного пункта и др. Поиск текстов доступен по каталогу или через строку поиска, также есть фильтры по годам, архивам, фондам и описям. Расшифрованный нейросетью документ отображается справа от оригинала, при наведении курсора на нужный фрагмент, он сразу подсветится на цифровой копии текста, пояснили в пресс-службе.

Помимо документов Главархива Москвы, в базе также можно найти тексты из архивов Оренбургской и Новгородской областей. Разработчики обещают, что в будущем в сервисе станет еще больше доступных документов.

В ноябре 2022 г. «Яндекс» также обучил нейросеть находить места по сложным запросам в «Яндекс.Картах». При обработке запроса она анализирует не только описание и ключевые слова, но и другие параметры — фотографии, отзывы и меню.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных