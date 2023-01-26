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На «Госуслугах» может появиться возможность удаления персональных данных

Ведомости

Минцифры занимается разработкой функционала, с помощью которого можно будет удалять свои персональные данные через «Госуслуги» с сервисов, куда они были предоставлены. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, пишут «РИА Новости».

«Что касается "Госуслуг" и управления своими данными, такой функционал на данный момент разрабатывается, и скоро он будет уже работать. Это тоже очень удобная опция, потому что мы не всегда помним, кому и когда мы отдавали свои данные», – сказал Горелкин, говоря о возможности удаления своей биометрии.

21 декабря 2022 г. Госдума приняла закон, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Принятый закон фиксирует добровольный статус сдачи биометрии, причем сбор биометрии несовершеннолетних будут проводить только с согласия родителей. Отказ от сдачи биометрии можно оформить в письменной форме через любое отделение МФЦ. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных, любая дискриминация или отказ в предоставлении услуг в связи с этим будут наказываться.

Помимо этого можно в любой момент отозвать данное ранее согласие на обработку биометрии. За несовершеннолетних детей это могут сделать родители или опекуны.

Данный закон 29 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее по теме: Володин выступил против сбора биометрии россиян без их согласия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных