На «Госуслугах» может появиться возможность удаления персональных данных

21 декабря 2022 г. Госдума приняла закон, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Принятый закон фиксирует добровольный статус сдачи биометрии, причем сбор биометрии несовершеннолетних будут проводить только с согласия родителей. Отказ от сдачи биометрии можно оформить в письменной форме через любое отделение МФЦ. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных, любая дискриминация или отказ в предоставлении услуг в связи с этим будут наказываться.