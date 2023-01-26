На «Госуслугах» может появиться возможность удаления персональных данных
Минцифры занимается разработкой функционала, с помощью которого можно будет удалять свои персональные данные через «Госуслуги» с сервисов, куда они были предоставлены. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, пишут «РИА Новости».
«Что касается "Госуслуг" и управления своими данными, такой функционал на данный момент разрабатывается, и скоро он будет уже работать. Это тоже очень удобная опция, потому что мы не всегда помним, кому и когда мы отдавали свои данные», – сказал Горелкин, говоря о возможности удаления своей биометрии.
21 декабря 2022 г. Госдума приняла закон, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Принятый закон фиксирует добровольный статус сдачи биометрии, причем сбор биометрии несовершеннолетних будут проводить только с согласия родителей. Отказ от сдачи биометрии можно оформить в письменной форме через любое отделение МФЦ. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных, любая дискриминация или отказ в предоставлении услуг в связи с этим будут наказываться.
Помимо этого можно в любой момент отозвать данное ранее согласие на обработку биометрии. За несовершеннолетних детей это могут сделать родители или опекуны.
Данный закон 29 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.