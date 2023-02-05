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В «Роскосмосе» сообщили о выходе на орбиту метеоспутника «Электро-Л»

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Метеоспутник «Электро-Л», запущенный сегодня днем с Байконура носителем «Протон-М», выведен на орбиту, сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

В госкорпорации уточнили, что выведение четвертого метеоспутника прошло в штатном режиме.

«Особенности спутников «Электро-Л» позволяют получать независимые метеоданные с орбиты Земли каждые 15-30 минут — так повышается не только качество и оперативность прогнозов погоды, но и решаются глобальные вопросы мониторинга климата и изменений, выдаются штормовые и экстренные сообщения при выявлении чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении «Роскосмоса».

5 февраля в 12:12 мск с Байконура стартовал носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и метеоспутником «Электро-Л» № 4 – это был первый российский пуск в 2023 г. В «Роскосмосе» уточняли, что ракета-носитель отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и сейчас выводит спутник на заданную орбиту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных