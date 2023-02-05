В «Роскосмосе» сообщили о выходе на орбиту метеоспутника «Электро-Л»

5 февраля в 12:12 мск с Байконура стартовал носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и метеоспутником «Электро-Л» № 4 – это был первый российский пуск в 2023 г. В «Роскосмосе» уточняли, что ракета-носитель отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и сейчас выводит спутник на заданную орбиту.