В «Роскосмосе» сообщили о выходе на орбиту метеоспутника «Электро-Л»
Метеоспутник «Электро-Л», запущенный сегодня днем с Байконура носителем «Протон-М», выведен на орбиту, сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».
В госкорпорации уточнили, что выведение четвертого метеоспутника прошло в штатном режиме.
«Особенности спутников «Электро-Л» позволяют получать независимые метеоданные с орбиты Земли каждые 15-30 минут — так повышается не только качество и оперативность прогнозов погоды, но и решаются глобальные вопросы мониторинга климата и изменений, выдаются штормовые и экстренные сообщения при выявлении чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении «Роскосмоса».
5 февраля в 12:12 мск с Байконура стартовал носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и метеоспутником «Электро-Л» № 4 – это был первый российский пуск в 2023 г. В «Роскосмосе» уточняли, что ракета-носитель отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и сейчас выводит спутник на заданную орбиту.