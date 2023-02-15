VK инвестирует в разработку игрового движка 1 млрд рублей
VK представил концепцию создания российского игрового движка. Гендиректор группы Владимир Кириенко заявил, что инвестиции VK в проект составят 1 млрд руб. По словам Кириенко, создание движка займет от 3 до 5 лет.
Сейчас VK занят формированием команды и разработкой ядра, базовых систем движка и инструментария. На 2024 г. запланирован выход первой бета-версии и начало работы с игровым сообществом. В 2025 г. будут интегрированы и оптимизированы системы отрисовки графики, а также запущена платформа для дистрибуции.
Игровой движок будет создаваться на базе открытого исходного кода, уточнил Кириенко. По его словам, для создания базовой версии движка VK привлечет не менее 100 специалистов, включая программистов, художников и др. Движок планируется портировать на разные операционные системы, в том числе мобильные, и на консольные платформы, добавил он. «Мы считаем, что технология должна быть универсальная и позволять создавать любые типы игр», — уточнил Кириенко, добавив, что движок будет бесплатным для разработчиков. Кроме того, его планируют использовать для обучения и подготовки специалистов.
«Геймдев — это один из самых пострадавших сегментов нашей отрасли. При этом, в целом, потенциал отрасли есть, и государство должно подставить свое плечо, дать меры поддержки», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев. При этом отдельного пакета мер поддержки для геймдева не будет, это будут специализированные, точечные инициативы, уточнил он.
Кроме того, по словам Шадаева, Минцифры сейчас прорабатывает вопрос поддержки экспорта российских видеоигр в Китай. Глава VK Play Василий Магурян уточнил, что компания также рассматривает возможность размещения игр азиатских издателей на своей площадке.
Ранее VK Play объявила о запуске инвестиционного подразделения «VK Play инвестиции», которое будет вкладывать средства в опытные команды разработчиков и студии, которые создают проекты для ПК, консолей и мобильных устройств в России. В 2023 г. на эти цели будет потрачено 300 млн руб. Средства можно будет привлечь как на финансирование непосредственно разработки продукта, так и на маркетинг для уже выпущенных игр.