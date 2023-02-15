VK инвестирует в разработку игрового движка 1 млрд рублей

Игровой движок будет создаваться на базе открытого исходного кода, уточнил Кириенко. По его словам, для создания базовой версии движка VK привлечет не менее 100 специалистов, включая программистов, художников и др. Движок планируется портировать на разные операционные системы, в том числе мобильные, и на консольные платформы, добавил он. «Мы считаем, что технология должна быть универсальная и позволять создавать любые типы игр», — уточнил Кириенко, добавив, что движок будет бесплатным для разработчиков. Кроме того, его планируют использовать для обучения и подготовки специалистов.