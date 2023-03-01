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«Яндекс Карты» добавили функцию оплаты парковки в Москве

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В «Яндекс Картах» появилась возможность оплатить парковку в Москве в приложении, которое прокладывает маршрут для движения. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса». 

Уточняется, что для этого пользователю надо будет активировать слой с парковками с помощью значка P. После этого на экране появятся места, где можно припарковаться, с указанием стоимости. 

Оплатить парковку можно в появившейся карточке. Помимо этого, парковку можно завершить досрочно или, напротив, продлить. Оставшиеся средства вернутся на парковочный счет.

Сейчас эта функция доступна в приложении «Яндекс Карты» на Android и IOS. Позже она появится в «Навигаторе». Уточняется, что оплата доступна на всех городских парковках, кроме тех, которые закрыты шлагбаумом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных