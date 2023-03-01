«Яндекс Карты» добавили функцию оплаты парковки в Москве
В «Яндекс Картах» появилась возможность оплатить парковку в Москве в приложении, которое прокладывает маршрут для движения. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Уточняется, что для этого пользователю надо будет активировать слой с парковками с помощью значка P. После этого на экране появятся места, где можно припарковаться, с указанием стоимости.
Оплатить парковку можно в появившейся карточке. Помимо этого, парковку можно завершить досрочно или, напротив, продлить. Оставшиеся средства вернутся на парковочный счет.
Сейчас эта функция доступна в приложении «Яндекс Карты» на Android и IOS. Позже она появится в «Навигаторе». Уточняется, что оплата доступна на всех городских парковках, кроме тех, которые закрыты шлагбаумом.