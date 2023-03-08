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В московских поликлиниках запустили «цифровой паспорт»

Ведомости

В поликлиниках Москвы начал работать сервис «цифровой паспорт» для анализа здоровья пациентов главными врачами и их заместителями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в Telegram-канале.

«В амбулаториях Москвы заработал Цифровой паспорт. Это новый сервис ЕМИАС, который существенно упрощает главврачам и их заместителям управление медорганизацией и помогает более качественно и проактивно следить за здоровьем пациентов», – говорится в сообщении.

С помощью нововведения у медицинских сотрудников появится возможность следить за сводной статистикой пациентов: пол, возраст, наличие группы инвалидности, отклонения в лабораторных исследованиях и др.

Собянин напомнил, что в Москве более 10 лет занимаются цифровизацией системы здравоохранения и одна из главных задач для властей – развитие единой цифровой платформы.

В сентябре 2022 г. вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что власти начали внедрять сервис «цифровых паспортов» в девяти поликлиниках столицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных