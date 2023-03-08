В московских поликлиниках запустили «цифровой паспорт»
В поликлиниках Москвы начал работать сервис «цифровой паспорт» для анализа здоровья пациентов главными врачами и их заместителями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в Telegram-канале.
«В амбулаториях Москвы заработал Цифровой паспорт. Это новый сервис ЕМИАС, который существенно упрощает главврачам и их заместителям управление медорганизацией и помогает более качественно и проактивно следить за здоровьем пациентов», – говорится в сообщении.
С помощью нововведения у медицинских сотрудников появится возможность следить за сводной статистикой пациентов: пол, возраст, наличие группы инвалидности, отклонения в лабораторных исследованиях и др.
Собянин напомнил, что в Москве более 10 лет занимаются цифровизацией системы здравоохранения и одна из главных задач для властей – развитие единой цифровой платформы.
В сентябре 2022 г. вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что власти начали внедрять сервис «цифровых паспортов» в девяти поликлиниках столицы.