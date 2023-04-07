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Технологии

В Минпромторге анонсировали доставку еды дронами после 2025 года

Ведомости

Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков рассказал, что доставка еды и товаров с помощью беспилотников может появиться в стране в 2025-2030 гг.

«Технически это [доставка беспилотниками] уже делается, а юридически – это надо все дооформить, потому что Москва с точки зрения разрешения пролетов, всех этих вещей – вообще город сложный», – сказал замминистра в эфире радио Sputnik (цитата по ТАСС).

Осьмаков отметил, что проработка нормативных актов для таких доставок планируется совместно с Росавиацией и министерством транспорта в течение этого года. Он рассказал, что сложности связаны с ограничением высоты полета дронов, их разрешениями.

«Еще с учетом специфики той ситуации, которая у нас сейчас есть, в отдельных регионах просто в принципе запрещено использовать беспилотники», – подчеркнул чиновник.

В конце августа 2022 г. руководитель дирекции по управлению цифровыми активами АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК, принадлежит Минтрансу) Алексей Варятченко рассказал, что перевозка грузов с помощью беспилотников на системной основе начнется в 2023 г.

«Со следующего [2023] года мы начинаем произведение коммерческих услуг на системной основе. Параллельно <...> мы будем участвовать в переработке нормативно-правовой базы, и очень рассчитываем, что это произойдет к концу 2024 г.», – сказал тогда Варятченко на форуме «Технопром-2022» в Новосибирске.

Сейчас в некоторых регионах России работают доставляющие еду наземные беспилотники. Роботов-курьеров запустила компания «Яндекс» в 2020 г. в Москве и Казани, а сегодня они также тестируются в Санкт-Петербурге и за рубежом, в частности, в Тель-Авиве (Израиль).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных