В Минпромторге анонсировали доставку еды дронами после 2025 года

«Со следующего [2023] года мы начинаем произведение коммерческих услуг на системной основе. Параллельно <...> мы будем участвовать в переработке нормативно-правовой базы, и очень рассчитываем, что это произойдет к концу 2024 г.», – сказал тогда Варятченко на форуме «Технопром-2022» в Новосибирске.