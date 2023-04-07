В Минпромторге анонсировали доставку еды дронами после 2025 года
Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков рассказал, что доставка еды и товаров с помощью беспилотников может появиться в стране в 2025-2030 гг.
«Технически это [доставка беспилотниками] уже делается, а юридически – это надо все дооформить, потому что Москва с точки зрения разрешения пролетов, всех этих вещей – вообще город сложный», – сказал замминистра в эфире радио Sputnik (цитата по ТАСС).
Осьмаков отметил, что проработка нормативных актов для таких доставок планируется совместно с Росавиацией и министерством транспорта в течение этого года. Он рассказал, что сложности связаны с ограничением высоты полета дронов, их разрешениями.
«Еще с учетом специфики той ситуации, которая у нас сейчас есть, в отдельных регионах просто в принципе запрещено использовать беспилотники», – подчеркнул чиновник.
«Со следующего [2023] года мы начинаем произведение коммерческих услуг на системной основе. Параллельно <...> мы будем участвовать в переработке нормативно-правовой базы, и очень рассчитываем, что это произойдет к концу 2024 г.», – сказал тогда Варятченко на форуме «Технопром-2022» в Новосибирске.
Сейчас в некоторых регионах России работают доставляющие еду наземные беспилотники. Роботов-курьеров запустила компания «Яндекс» в 2020 г. в Москве и Казани, а сегодня они также тестируются в Санкт-Петербурге и за рубежом, в частности, в Тель-Авиве (Израиль).