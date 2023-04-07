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В московском метро тестируют сеть LTE для запуска беспилотных поездов

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Московский метрополитен начал тестировать собственную сеть LTE, которая обеспечит в будущем запуск беспилотных поездов. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, передает ТАСС.

По его словам, на территории метро выделена отдельная полоса в диапазоне 360-380 МГц, которая сейчас тестируется на одном участке Некрасовской линии, где установлены две тестовые базовые станции. Позднее, как ожидается, сеть будет расширена на всю линию.

«У нас появился свой диапазон радиочастот, который позволит нам в будущем, используя диапазон метро, перейти к беспилотному управлению. Мое мнение, что для этого примерный срок – примерно 5-10 лет», – рассказал Ликсутов.

При этом задачи «убрать машиниста из поезда» не стоит, отметил чиновник. По его оценке, технологии должны «сильно шагнуть вперед», прежде чем беспилотные поезда смогут сравняться по эффективности с машинистами.

«Мы, конечно, занимаемся такими технологиями, но не ставим это во главу угла», – добавил он.

Ранее в феврале мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве идет работа над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии с 2026 г., и прорабатывается возможность запуска поездов метро с беспилотным управлением. Этот поезд станет вместительнее, а его двери – более широкими. При этом внутри, по его словам, станет еще тише и комфортнее.

Собянин также рассказал тогда, что в текущем году в столичном метро появятся около 300 новейших вагонов российского производства «Москва-2020», а в течение трех лет будут закуплены более 800 таких вагонов. Кроме того, со следующего года власти намерены «улучшить составы с учетом пожеланий пассажиров и мировых тенденций»: обновить интерьеры и представить новый дизайн головного вагона, сделать поезда более тихими и комфортными, установить более современные зарядные устройства и организовать в вагонах больше удобств для маломобильных граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных