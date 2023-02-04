Собянин допустил запуск поездов метро с беспилотным управлением
В Москве идет работа над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии с 2026 г., и прорабатывается возможность запуска поездов метро с беспилотным управлением, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Работаем над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии начиная с 2026 года. Он вместит больше пассажиров, его двери будут рекордно широкими, а внутри станет ещё тише и комфортнее. Также прорабатываем возможность внедрения автономного хода и беспилотного управления», – написал он.
Глава города также рассказал, что в текущем году в столичном метро появятся около 300 новейших вагонов российского производства «Москва-2020», а в течение трех лет будут закуплены более 800 таких вагонов. Кроме того, со следующего года власти намерены «улучшить составы с учетом пожеланий пассажиров и мировых тенденций»: обновить интерьеры и представить новый дизайн головного вагона, сделать поезда более тихими и комфортными, установить более современные зарядные устройства и организовать в вагонах больше удобств для маломобильных граждан.
«И еще важная новость. С 2010 года городом закуплено более 4000 вагонов современного поколения. Ими пользуются уже 70% пассажиров московского метро», – добавил Собянин.
Ранее Собянин сообщил о завершении строительства последнего, восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. По его словам, проект окупится в 2023 г. за счет инвестиций.