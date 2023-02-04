Собянин допустил запуск поездов метро с беспилотным управлением

Глава города также рассказал, что в текущем году в столичном метро появятся около 300 новейших вагонов российского производства «Москва-2020», а в течение трех лет будут закуплены более 800 таких вагонов. Кроме того, со следующего года власти намерены «улучшить составы с учетом пожеланий пассажиров и мировых тенденций»: обновить интерьеры и представить новый дизайн головного вагона, сделать поезда более тихими и комфортными, установить более современные зарядные устройства и организовать в вагонах больше удобств для маломобильных граждан.